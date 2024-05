V Kunovicích se pojede slavná Jízda králů

Mikulůvka

Sejdou se milovníci psů, čekají je ukázky i soutěž

Zábavné odpoledne pro děti a dospělé a všechny milovníky pejsků je nachystané dnes od 13 do 18 hodin ve valašské obci Mikulůvka. Na akci nazvané Veselé tlapky čeká návštěvníky ukázka profesionálních závodníků agility či dogfitness nebo soutěž o pejska šikulu, v níž se bude hodnotit chůze u nohy, slalom mezi kužely, překážková dráha a volná disciplína. Přihlásit se lze přímo na místě.

Zlín

Ze zlínského tržiště se stane umělecký ateliér

V improvizovaný pouliční ateliér se v sobotu 18. května od 14 do 18 hodin promění zlínské Tržiště Pod kaštany. Na neobvyklém uměleckém happeningu Ulice živě se tady setkají výtvarníci, pouliční muzikanti, tanečníci a artisti. Dvanáct výtvarníků včetně sprayart umělce ProroKa bude tvořit přímo před očima lidí, chybět nebude ani občerstvení. Jde o warm-up pouličního festivalu Zlín žije, který se koná na konci června.

Kroměříž

Hanácký den dnes zaplní ulice Kroměříže

Regionální zvyky, hudbu, tance a barevné kroje představí Hanácký den, který se uskuteční v sobotu 18. května na Hanáckém náměstí v Kroměříži. Krojovaný průvod odsud vyrazí v 9 hodin do ulic města, letošní novinkou bude slavnostní předání hanáckého práva. V celodenním programu se vystřídají dětské kroužky i dospělé soubory, chybět nebude ani regionální gastronomie a jarmark. Akce potrvá do 17 hodin.

Valašské Meziříčí

Muzeum má výročí a zve na zámek

Kinských Muzeum regionu Valašsko letos slaví 140 let fungování ve Valašském Meziříčí a v sobotu od 10 do 17 hodin zve na den otevřených dveří do zámku Kinských. Návštěvníci se podívají do jeho utajených zákoutí, zkusí si práci konzervátora a připraveny budou také komentované prohlídky dvou nových výstav – Světlo s vůní petroleje a 140 let muzea.

Staré Město

Sportovní spolky a kluby se představují dětem

Veletrh sportu SPORTUJ 24 se koná ve Sportparku Rybníček Staré Město. Akci pořádají sportovní spolky a kluby z celého Slovácka, jež nabízejí dětem možnost vyzkoušet si na jednom místě více než dvacítku různých sportů. V sobotu 18. května je pro veřejnost otevřeno od 10 do 17 hodin. Doprovodný program nabídne simultánní šachovou partii, skákací hrad, biatlonovou střelnici nebo živý stolní fotbal.