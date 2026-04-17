V Květné zahradě v Kroměříži rozkvetly cibuloviny, postupně se obměňují

V Květné zahradě v Kroměříži, která je památkou UNESCO, rozkvetly v těchto dnech tisíce cibulovin. Lidé si je mohou prohlédnout především v takzvané Holandské zahradě. Kvetou ale i před vstupem do Květné zahrady, na Čestném dvoře i v některých bočních záhonech. Výsadby cibulovin se postupně obměňují, řekl dnes ČTK kastelán Zdeněk Novák.
Holandská zahrada navazuje na původní uspořádání Květné zahrady známé z rytin z druhé poloviny 17. století. Obnovena do své původní krásy byla mezi lety 2012 až 2014. Rozkvetlá vydrží přibližně měsíc. "Letošní jaro je chladnější, tudíž veškeré cibuloviny kvetou později ve srovnání třeba s loňským rokem," uvedl Novák.
V zahradě lze nyní obdivovat květy narcisů, tulipánů, řebčíků, hyacintů, modřenců nebo ladoněk. Zahradnice a zahradníci výsadbu cibulovin postupně obnovují. "Nejvíce se to týká tulipánů. Je to posezonní záležitost. A na druhé straně se snažíme obnovovat i to, co následuje po odkvětu tulipánů, a to jsou bylinky. Takže letos, aspoň co si pamatuju, tak máme v plánu hodně sáhnout do obnovy šalvějí," řekl kastelán.
Na procházku Květnou zahradou dnes dopoledne vyrazili manželé Petr a Alena z Kroměříže. "Zahradu milujeme, na konci dubna je nejkrásnější. Chodíme sem několikrát za rok. Tady je pořád něco k vidění. I čtyři hodiny tu může člověk strávit. Máme celoroční vstupenku, takže sem máme přístup kdykoliv," řekl ČTK seniorský pár.
Kromě cibulovin nyní v Květné zahradě kvetou i macešky nebo sedmikrásky. Zazelenaly se habrové stěny, kterých je v zahradě několik kilometrů. Přes zimu zahradníci přistoupili k jejich ořezu. Stejně tomu bylo také v případě loubí, což jsou to tvarované živé stěny, jejichž větve se v horní části vzájemně proplétají a nad pěšinami tvoří rostlinný tunel. Pracovníci zahrady upravují i mlatové cestičky, před startem hlavní části turistické sezony je zaměstnává také zametání listí.
V květnu by zahradnice měly začít s vysazováním letniček. V ornamentálních záhonech Květné zahrady jich opět pokvetou desítky tisíc. Nyní o ně pečují v produkčním skleníku. V zahradě se v příštích týdnech chystá také letnění citrusů pěstovaných ve velkých dřevěných škopcích. V plánu je i obvyklý přesun teplomilných rostlin, které zimovaly ve studeném skleníku, na jejich letní stanoviště. Postupně zahradníci ze skleníku budou vyvážet palmy, juky nebo araukárie.
Květná zahrada patří k nejvýznamnějším zahradním dílům v České republice, je výjimečná i v evropském měřítku. Myšlenka na její založení vzešla v 17. století od biskupa Karla II. z Lichtenštejna-Kastelkornu. Zahajovací práce řídil italský architekt Filiberto Luchese, po jeho smrti se úkolu zhostil jeho kolega Giovanni Pietro Tencalla. V dalších staletích byla zahrada několikrát upravována. Loni ji podle památkářů navštívilo 87.902 lidí.