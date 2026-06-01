V květnu zemřel při nehodách ve Zlínském kraji jeden člověk, loni žádný

Při dopravních nehodách na silnicích ve Zlínském kraji v květnu zemřel jeden člověk. V pátém měsíci loňského roku si nehody v regionu žádnou oběť nevyžádaly. Letos v květnu se v kraji stalo 314 nehod, o 18 více než ve stejný měsíc roku 2025. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie a informací ČTK. Od začátku roku si dopravní nehody v kraji vyžádaly deset lidských životů, řekla dnes ČTK policejní mluvčí Šárka Trnková.
Jediná smrtelná dopravní nehoda za minulý měsíc se v regionu stala v noci na neděli 24. května u Strání na Uherskohradišťsku. Osobní auto tam sjelo ze silnice a narazilo do stromů. Při havárii zahynul šedesátiletý spolujezdec, třiatřicetiletá řidička skončila se zraněním v nemocnici. "Okolnostmi nehody se policisté nadále zabývají," řekla Trnková.
V úterý 19. května dopoledne zemřela u Babic na Uherskohradišťsku po srážce s nákladním autem pětadvacetiletá řidička motocyklu. Podle mluvčí však policie událost jako smrtelnou dopravní nehodu neeviduje. Činí tak zejména v případech, kdy je úmrtí účastníka způsobeno zdravotní indispozicí, která s havárií nesouvisí, případně sebevražedným úmyslem.
Osm lidí utrpělo při letošních květnových dopravních nehodách v kraji těžké zranění, 158 lidí z nich vyvázlo s lehkým zraněním. Celková způsobená škoda byla vyčíslena na 23,67 milionu korun. Loni v květnu utrpělo při nehodách v regionu těžké zranění pět lidí, lehké 136 lidí, škoda tehdy dosáhla přibližně 22,65 milionu korun.
Nejčastější příčinou nehod ve Zlínském kraji bylo v uplynulém měsíci nepřizpůsobení jízdy okolnostem. Následovala nepřiměřená rychlost. Nejvíce nehod evidovala policie v regionu za minulý měsíc ve čtvrtek 21. května a v pondělí 25. května, po oba dny to bylo 17 nehod.
Za celý loňský rok zemřelo při nehodách na silnicích ve Zlínském kraji podle oficiálních policejních statistik 28 lidí. V roce 2024 jich bylo 15, o rok dříve 20.
Počet nehod a úmrtí při nehodách v květnu 2026 v okresech Zlínského kraje:
Okres Počet nehod Počet mrtvých
Kroměříž 52 0
Uherské Hradiště 73 1
Vsetín 74 0
Zlín 115 0
Zdroj: Policie ČR