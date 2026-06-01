V květnu zemřel při nehodách ve Zlínském kraji jeden člověk, loni žádný

Autor: ČTK
  10:21
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Při dopravních nehodách na silnicích ve Zlínském kraji v květnu zemřel jeden člověk. V pátém měsíci loňského roku si nehody v regionu žádnou oběť nevyžádaly. Letos v květnu se v kraji stalo 314 nehod, o 18 více než ve stejný měsíc roku 2025. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie a informací ČTK. Od začátku roku si dopravní nehody v kraji vyžádaly deset lidských životů, řekla dnes ČTK policejní mluvčí Šárka Trnková.

Jediná smrtelná dopravní nehoda za minulý měsíc se v regionu stala v noci na neděli 24. května u Strání na Uherskohradišťsku. Osobní auto tam sjelo ze silnice a narazilo do stromů. Při havárii zahynul šedesátiletý spolujezdec, třiatřicetiletá řidička skončila se zraněním v nemocnici. "Okolnostmi nehody se policisté nadále zabývají," řekla Trnková.

V úterý 19. května dopoledne zemřela u Babic na Uherskohradišťsku po srážce s nákladním autem pětadvacetiletá řidička motocyklu. Podle mluvčí však policie událost jako smrtelnou dopravní nehodu neeviduje. Činí tak zejména v případech, kdy je úmrtí účastníka způsobeno zdravotní indispozicí, která s havárií nesouvisí, případně sebevražedným úmyslem.

Osm lidí utrpělo při letošních květnových dopravních nehodách v kraji těžké zranění, 158 lidí z nich vyvázlo s lehkým zraněním. Celková způsobená škoda byla vyčíslena na 23,67 milionu korun. Loni v květnu utrpělo při nehodách v regionu těžké zranění pět lidí, lehké 136 lidí, škoda tehdy dosáhla přibližně 22,65 milionu korun.

Nejčastější příčinou nehod ve Zlínském kraji bylo v uplynulém měsíci nepřizpůsobení jízdy okolnostem. Následovala nepřiměřená rychlost. Nejvíce nehod evidovala policie v regionu za minulý měsíc ve čtvrtek 21. května a v pondělí 25. května, po oba dny to bylo 17 nehod.

Za celý loňský rok zemřelo při nehodách na silnicích ve Zlínském kraji podle oficiálních policejních statistik 28 lidí. V roce 2024 jich bylo 15, o rok dříve 20.

Počet nehod a úmrtí při nehodách v květnu 2026 v okresech Zlínského kraje:

Okres Počet nehod Počet mrtvých

Kroměříž 52 0

Uherské Hradiště 73 1

Vsetín 74 0

Zlín 115 0

Zdroj: Policie ČR

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje. Sexuální služby zde skončily v...

Centrum Prahy se o víkendu promění v obří pódium. Zdarma zahraje i Aneta Langerová

Festival Praha žije hudbou

Centrum Prahy se na konci května opět promění v jedno velké pódium. Festival pouličního umění Praha žije hudbou přinese zdarma téměř 200 koncertů a vystoupení, která obsadí ulice, náměstí i náplavky....

Kousalo je spodní prádlo, tak začali šít vlastní. Jejich boxerky zářily v Survivoru

Značka Nebe nabízí spodní prádlo z bambusové viskózy, která podle majitelů z...

Spodní prádlo je podle nich nejdůležitější vrstva oblečení a na trhu jim kvalitní a hlavně lokální kousky chyběly. Tak je začali vytvářet sami na jižní Moravě. Manželé Dominika a Karel Sloukovi...

2. června 2026  5:12,  aktualizováno  5:12

Prezident Petr Pavel s manželkou zahájí dvoudenní návštěvu Zlínského kraje

ilustrační snímek

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Prezidenta čeká oběd s hejtmanem a krajskými radními, debata s primátorem...

2. června 2026,  aktualizováno 

Dopravu kolem Mendlova náměstí v Brně zastavil nález podezřelého předmětu

ilustrační snímek

Dopravu kolem Mendlova náměstí dnes odpoledne zastavil nález podezřelého předmětu u školní budovy. Na místě zasahovali pyrotechnici, kteří zjistili, že předmět...

1. června 2026  20:40,  aktualizováno  20:40

Muž, který předloni u Slaného skočil z větroně, byl pod vlivem pervitinu

ilustrační snímek

Devatenáctiletý pilot, který předloni při výcvikovém letu s instruktorem vyskočil u Slaného z větroně, byl pod vlivem pervitinu. Vyplývá to ze závěrečné zprávy...

1. června 2026  20:17,  aktualizováno  20:17

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Řidič v centru Prahy narazil do zaparkovaných aut a utekl. Zablokoval i tramvaje

Mezi zastávkami Náměstí Míru a I.P. Pavlova naboural řidič do zaparkovaných...

Pražští kriminalisté pátrají po řidiči automobilu, který dnes na Jugoslávské ulici narazil do třech dalších vozidel. Dotyčný následně z místa utekl, srážka se obešla bez zranění, konstatoval mluvčí...

1. června 2026  21:42

Policie na Karlovarsku hledá 16letou dívku z dětského domova

Policie na Karlovarsku hledĂˇ 16letou dĂ­vku z dÄ›tskĂ©ho domova

Policisté na Karlovarsku pátrají po 16leté Vanesse Elizeusové, která v neděli odešla z dětského domova v Dalovicích u Karlových Varů a dosud se nevrátila....

1. června 2026  19:26,  aktualizováno  19:26

Příbramské divadlo uvede dramatizaci oscarového filmu Zamilovaný Shakespeare

ilustrační snímek

Divadlo Antonína Dvořáka v Příbrami uvede dramatizaci oscarového filmu Zamilovaný Shakespeare. V režii Milana Schejbala se v hlavních rolích představí Filip...

1. června 2026  19:07,  aktualizováno  19:07

Copak to jde za panáky? Záchranáři testovali nové nafukovací obleky

Institut ochrany obyvatelstva v úterý 26. května uskutečnil 6. ročník...

Na podivnou skupinu postav ve žlutých a bílých nafukovacích oblecích mohli narazit v minulých dnech turisté v lesích kolem Ralska. Ochranné obleky tady testoval Institut ochrany obyvatelstva. A...

1. června 2026  20:22,  aktualizováno  20:22

Obce z jihu Plzeňska odmítají u MMR navržené oblasti pro rychlé stavby větrníků

ilustrační snímek

Více než 20 obcí z jihu Plzeňska i řada spolků a jednotlivých občanů zaslala ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) námitky k návrhu akceleračních oblastí, kde...

1. června 2026  17:51,  aktualizováno  17:51

Miliony, OnlyFans a vyšetřování. Kauza Adama Kajumiho nabírá nový rozměr

Adam Kajumi je osmadvacetiletý český influencer.

Adam Kajumi patří mezi nejznámější české influencery posledních let. Na sociálních sítích si vybudoval publikum čítající statisíce sledujících a prezentoval se jako úspěšný podnikatel, který dokázal...

1. června 2026  19:30

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

GIBS prověřuje úmrtí vězně v Plzni, zemřel po vypití dezinfekce od vychovatele

ilustrační snímek

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) prověřuje okolnosti úmrtí vězně v plzeňské věznici na Borech. Vychovatel na úklid podle serveru Novinky.cz druhý...

1. června 2026  17:35,  aktualizováno  17:35

Dopravu kolem Mendlova náměstí v Brně zastavil nález podezřelého předmětu

ilustrační snímek

Dopravu kolem Mendlova náměstí dnes odpoledne zastavil nález podezřelého předmětu u školní budovy. Na místě zasahovali pyrotechnici, kteří zjistili, že předmět...

1. června 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.