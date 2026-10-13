V lázeňském domě v Luhačovicích nepřibývají nové případy gastroenteritid

V Lázeňském léčebném domě Praha v Luhačovicích na Zlínsku nepřibývají nové případy gastroenteritid vyvolaných noroviry. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje tam proto zrušila pokyn k dodržování protiepidemických opatření, který platil od července. Hygienici v zařízení od července evidovali 202 případů onemocnění, uvedli na svých stránkách.
Hygienici v září léčebnému domu nejdříve dočasně zakázali přijímat nové klienty, aby zabránili dalšímu šíření akutního onemocnění vyvolaného noroviry. Než však opatření začalo platit, kvůli zlepšené situaci zákaz zrušili.
Hygienici nyní uvedli, že již neevidují mezi klienty nové případy onemocnění. "S ohledem na příznivý vývoj epidemiologické situace a skutečnost, že již uplynula maximální inkubační doba, aniž by bylo v této souvislosti nahlášeno zdravotnickým zařízením jakékoliv další onemocnění, lze situaci v zařízení považovat za klidnou," uvedli hygienici. K 12. říjnu byl proto zrušen pokyn k dodržování protiepidemických opatření.
"I nadále je důležité důsledně dodržovat zavedené hygienické a sanitární postupy, které přispívají k prevenci šíření infekčních onemocnění a k ochraně zdraví klientů i zaměstnanců zařízení," uvedli hygienici.
Onemocnění velkého počtu klientů a návštěvníků gastroenteritidou se letos v létě objevilo také v Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníku v Olomouckém kraji. Nemoc lidově zvaná střevní chřipka se projevuje křečemi, průjmy a zvracením.