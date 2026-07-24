V Luhačovicích bude Akademie Václava Hudečka pro mladé talentované houslisty

Mladí talentovaní houslisté přijedou příští týden do Luhačovic na Zlínsku. V pondělí tam začne Akademie Václava Hudečka, která se bude konat 30. rokem. Tradiční mistrovské kurzy pro mladé houslisty doprovodí 19. ročník festivalu Svátky hudby v Luhačovicích, který nabídne koncerty předních českých interpretů, zahraničních hostů i talentovaných účastníků letošní akademie, sdělila ČTK ředitelka Akademie Václava Hudečka Veronika Petrášová.
"Třicet let akademie představuje nejen významné jubileum, ale především třicet let podpory mladých hudebních talentů, předávání zkušeností a setkávání výjimečných osobností české hudební scény. Jsme rádi, že se i letos mohou Luhačovice stát místem, kde se propojí špičkové interpretační umění s jedinečnou atmosférou lázeňského města," uvedla Petrášová. Do letošního ročníku bylo vybráno 18 talentovaných houslistů. Novinkou jsou tři studenti klavírní spolupráce, kteří budou po celou dobu akademie pracovat pod vedením předního českého klavíristy Lukáše Klánského, doplnila.
Akademie potrvá do 7. srpna, souběžně bude festival Svátky hudby. V pondělí večer jej zahájí koncert v Kulturním a kongresovém centru Elektra. "Vedle mistra Václava Hudečka vystoupí přední česká violistka Kristina Fialová, violoncellista Petr Nouzovský, vítěz loňského ročníku akademie Vilém Jirsa a letos nebude chybět ani lektor akademie, profesor Jiří Fišer," uvedla Petrášová. Sólisty doprovodí zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů pod taktovkou dirigenta Roberta Kružíka. Koncerty budou také ve vizovickém zámku, kostele Svaté rodiny v Luhačovicích i poutním kostele Narození Panny Marie ve Štípě. Vyvrcholením akademie bude galavečer 7. srpna v luhačovických Slunečních lázních s vyhlášením nejúspěšnějších účastníků letošní akademie.
"Akademie není jen místem vzdělávání. Je především místem setkávání, inspirace a vzájemného předávání zkušeností. Každý rok máme radost z toho, kam se naši absolventi posouvají, a galavečer je příležitostí ocenit jejich mimořádné úsilí a talent," uvedl Hudeček. Akademií dosud prošlo přes 500 mladých houslistek a houslistů. Mezi nejvýznamnější absolventy patří Josef Špaček, Jan Mráček, Jiří Vodička, Ivana Kovalčíková, Pavla Tesařová nebo Matteo Hager.