V Luhačovicích začne v pátek Spirit Festival Luhačovice, propojí pohyb i umění

V Luhačovicích na Zlínsku začne v pátek Spirit Festival Luhačovice, který propojuje pohyb, hudbu, umění a přirozená setkání. Druhý ročník akce potrvá v luhačovických Slunečních lázních do neděle 28. června. Kvůli očekávaným vysokým teplotám o tomto víkendu zajistili organizátoři festivalu divákům pitný režim včetně luhačovické minerální vody. Bude také možnost schovat se do stínu či se osvěžit, sdělila ČTK zástupkyně organizátorů Martina Procházková.
"Festival navazuje na lázeňskou tradici místa a zároveň ji otevírá současným formám kultury a péče o tělo i mysl. Vzniká tak prostor, kde se přirozeně setkávají různé generace, přístupy i životní rytmy," uvedli organizátoři.
Festival v pátek zahájí přednáška etnografky Blanky Petrákové o luhačovické Vzduchoplavbě. Následovat bude divadelní překvapení s producentem a hercem Thomasem D. Whitem a vystoupení DJ. "Sobota nabídne hlavní programovou linii, ranní jógovou open air praxi, kterou zahájí zlínská jógová matadorka Kateřina Čajánková," uvedli organizátoři. Pro děti i rodiče je připraveno divadelní představení o Jabloňové panně i divadelní hra Enigma v podání sdružení Ústav úžasu. Na programu je i muzikoterapeutická relaxace. Přednášku zaměřenou na ADHD u žen bude mít držitelka Magnesia Litera 2026 Jana Srncová. Sobotní program zakončí koncert hráče na hudební nástroj didgeridoo Ondřeje Smeykala.
Nedělní program nabídne poetickou pohybovou praxi Návrat k sobě. Pro děti i rodiče je připravena akrojóga a workshop přírodního barvení indigem se slovenskou kurátorkou módy Slávou Hriadelovou. Nejen seniorům bude věnována přednáška Jak nespěchat a nenechat se oklamat psycholožky Romany Mazalové, spoluautorky dokumentu Šmejdi.
Obnovené Sluneční lázně v Luhačovicích získaly ocenění Gloria musaealis a staly se muzejním počinem roku 2024. Získaly také ocenění Stavba roku 2025. Společnost Lázně Luhačovice otevřela zrekonstruovaný areál Vodoléčebného ústavu a Říčních a slunečních lázní v roce 2024. Objekty navrhnul slovenský architekt Dušan Jurkovič, vznikly na začátku minulého století. Vodoléčebný ústav i Sluneční lázně jsou kulturní památkou, areál nabízí také novou muzejní expozici.