V Napajedlech na Zlínsku hořel v noci rodinný dům, jeden člověk utrpěl zranění

Požár rodinného domu likvidovali v noci na dnešek hasiči v Napajedlech na Zlínsku. Jeden člověk při něm utrpěl zranění, skončil v péči záchranářů. Požár postupně hasilo deset jednotek hasičů s devíti cisternovými stříkačkami a další technikou. Příčinu jeho vzniku i výši způsobené škody nyní zjišťuje vyšetřovatel hasičů. Na sociální síti to uvedl mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček.
Oznámení o požáru přijalo hasiči dnes krátce po 2:00. "V době příjezdu prvních jednotek byla garáž pod rodinným domem již zcela zachvácena plameny. Na místě se nacházela jedna zraněná osoba, kterou si do péče převzala zdravotnická záchranná služba. Požár se z garáže rozšířil do chodeb v nadzemních podlažích rodinného domu," uvedl mluvčí.
K hašení využili hasiči několik proudů vody. "V silně zakouřeném objektu s téměř nulovou viditelností zabránili dalšímu šíření plamenů do obytných částí. Během zásahu bylo z objektu postupně vyneseno několik tlakových lahví, které hasiči průběžně ochlazovali. Do doby vyloučení dalšího nebezpečí byly z preventivních důvodů evakuovány také okolní budovy," uvedl Řezníček.
Lokalizaci požáru ohlásili hasiči ve 3:15. Znamená to situaci, kdy jej mají pod kontrolou a dále se tedy nešíří. "Následně hasiči pomocí přetlakové ventilace odvětrali silně zakouřený objekt a dohasili všechna skrytá ohniska," doplnil mluvčí. Po ukončení hasebních prací zůstaly u domu na dohlídku dvě jednotky sborů dobrovolných hasičů.