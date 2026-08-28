V Napajedlech začne v září fungovat senior taxi, jízda bude stát 40 korun

V Napajedlech na Zlínsku začne v září fungovat senior taxi. Službu bude možné využít například při cestách k lékaři nebo na úřady. Jedna jízda bude stát 40 korun. Napajedla se připojují k projektu, který od loňského roku funguje v sousedních Otrokovicích. ČTK to dnes sdělila mluvčí napajedelské radnice Petra Štefková.
Služba je určená lidem s trvalým bydlištěm v Napajedlech starším 65 let, případně mladším lidem se zdravotním omezením. "Cílem seniortaxi je usnadnit dopravu lidem, pro které je překonávání větších vzdáleností obtížné, a kteří nemohou používat jiné dopravní prostředky," uvedla mluvčí.
Zájemci o službu musí podat žádost a uzavřít smlouvu o přepravě s příspěvkovou organizací Senior Otrokovice, která službu provozuje. Klient poté získá průkaz, kterým se prokáže při nástupu do vozidla. S vyřízením potřebných náležitostí mohou zájemcům pomoci pracovníci sociálního odboru Městského úřadu Napajedla, uvedla mluvčí.
"O senior taxi jsme v našem městě usilovali a jsme moc rádi, že se podařilo službu zajistit a můžeme ji nabídnout občanům. Věřím, že si najde své využití a usnadní lidem cestování za lékařským ošetřením, na úřady i za dalšími potřebnými službami. Je to cesta, jak především starším lidem usnadnit každodenní život," uvedl starosta Robert Podlas (za ANO a Napajedelské fórum).
Jedna jízda bude stát 40 korun včetně případného doprovodu. Služba je dostupná na území měst Otrokovice a Napajedla a v obcích Tlumačov, Topolná, Halenkovice, Spytihněv, Bělov, Žlutava, Pohořelice, Komárov a Oldřichovice. Cestovat je možné také do Zlína-Malenovic. Při jízdě mimo vymezené území je sazba deset korun za kilometr. Náklady města na provoz služby jsou 231.000 korun ročně. Seniortaxi je v provozu každý všední den od 07:30 do 15:00. Jízdu je nutné objednat telefonicky minimálně dva pracovní dny předem.
Senior taxi funguje také v dalších městech v regionu, v krajském Zlíně, Kroměříži či Valašském Meziříčí, několik let je také ve Vsetíně.