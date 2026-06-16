V Napajedlích budou v sobotu první Svatojánské slavnosti

V Napajedlích na Zlínsku budou v sobotu první Svatojánské slavnosti v historii města. Nová kulturní akce připomínající lidové tradice spojené se svatojánskou nocí nabídne program pro děti i dospělé, sdělila dnes ČTK mluvčí města Petra Štefková.
"Návštěvníci se mohou těšit na folklor, divadlo, přednášky, akrobacii, kejklíře i tvořivé dílny. Připraven bude také svatojánský jarmark s nabídkou regionálních produktů, přírodní kosmetiky, šperků, módy a dalších výrobků. Chybět nebude ani relaxační zóna, čtení pro děti nebo letní občerstvení," uvedla mluvčí. Akce se uskuteční v areálu Nového Kláštera.
"Jsme rádi, že v Napajedlích vzniká nová kulturní tradice propojující lidové zvyky, regionální kulturu i setkávání lidí napříč generacemi. Věříme, že si Svatojánské slavnosti najdou své místo mezi oblíbenými akcemi ve městě," uvedl starosta Robert Podlas (za ANO a Napajedelské fórum).
Dopolední program nabídne například jógu či dětskou hudební show. Hlavní část programu začne ve 14:00, vystoupí místní folklórní soubory Radovan, Radovánek a Pozdní sběr za doprovodu cimbálové muziky Rováš, pěvecký sbor Kalinka nebo Barbora Xu Trio. Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka uvede představení Sen noci svatojánské, připravena je i módní přehlídka, závěsná akrobacie Terezy Oršulíkové z Circus Paradise či přednášky věnované svatojánským bylinám, lidové magii nebo tradicím Moravských Kopanic. Večer se zapálí svatojánský oheň.