V Napajedlích začal projekt Corrency na podporu lokální ekonomiky

V Napajedlích na Zlínsku začal projekt Corrency, jehož cílem je oživit lokální ekonomiku. Radnice rozdělí mezi obyvatele milion korun ve formě elektronických correntů. Lidé je budou moci využít při nákupech zboží a služeb u zapojených podnikatelů, sdělila ČTK mluvčí radnice Petra Štefková.
Obchodníci podnikající v Napajedlích se do projektu mohou registrovat od 15. června, několik jich tak již učinilo. Registrace obyvatel začne 1. července. "Na podporu lokální ekonomiky vyčlenilo město částku ve výši jeden milion korun. Prvních tisíc registrovaných občanů získá příspěvek ve výši 1000 Kč ve formě elektronických correntů. Ty budou moci využít při nákupech zboží a služeb u zapojených podnikatelů," uvedla mluvčí. V Napajedlích žije zhruba 7000 obyvatel.
Lidé budou moci při nákupu nebo využití služby uhradit až polovinu ceny prostřednictvím elektronických correntů. Obyvatelé sami rozhodnou, které místní obchodníky a poskytovatele služeb svými correnty podpoří, uvedla mluvčí.
"Jsme rádi, že můžeme tímto způsobem podpořit místní podnikatele a zároveň dát občanům možnost rozhodnout, komu jejich podpora připadne. Věříme, že projekt přispěje k oživení místní ekonomiky a pomůže posílit vztah obyvatel k místním obchodům a službám," uvedl místostarosta Vilém Skála (ODS).
Corrency je český systém na přerozdělování dotací a podpor, jehož autorem je podnikatel v elektronických platbách Pepe Rafaj. Projekty na podporu lokálních ekonomik byly v řadě měst v Česku, například Kyjově, Prostějově, Hradci Králové či v pražských městských částech.