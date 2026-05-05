V novém re-use centru ve Valašském Meziříčí odevzdali lidé 1,7 tuny věcí

Nové re-use centrum ve Valašském Meziříčí Na Vsetínsku navštívilo za první čtyři měsíce provozu 475 lidí. Lidé tam mohou odložit věci, které již nechtějí, ale jsou stále funkční a někdo je může dále využívat. Díky velkému zájmu se podařilo dát nový smysl stovkám starších, ale stále použitelných věcí, jejichž váha dosáhla 1,7 tuny běžného odpadu, a nemusely tak skončit bez užitku na skládce, sdělil dnes ČTK mluvčí radnice Jakub Mikuš.
Radnice otevřela centrum se společností TS Valašské Meziříčí v lednu, je v prostorách sběrného dvora v ulici M. Alše. "Asi všichni máme doma věci, které by bylo škoda vyhodit a mohou udělat radost a posloužit někomu jinému. Může jít například o starší nábytek, kuchyňské nádobí, pracovní nářadí nebo třeba hračky, dětské kočárky a další potřeby pro domácnost, které nemusejí skončit na skládce, ale najdou nový smysl díky našemu RE-USE centru," uvedl místostarosta Petr Nachtmann (ODS).
Za první čtyři měsíce provozu navštívilo centrum 475 lidí, kteří odevzdali stovky věcí o hmotnosti 1700 kilogramů. "Z nich se zatím podařilo najít smysl pro věci o váze 1664 kilogramů. O víc než tunu a půl se nám tak díky tomu podařilo snížit množství odpadu ukládaného bez užitku na skládku, díky čemuž zároveň přispíváme ke zlepšení životního prostředí," uvedl místostarosta.
Lidé mohou v centru věci odevzdávat, ale také vyzvedávat zcela zdarma. Pracovníci TS Valašské Meziříčí pouze dohlížejí na to, aby byly věci v dobrém stavu a jejich výdej byl také bez problémů, uvedl mluvčí. Ve Zlínském kraji jsou re-use centra například v Otrokovicích a Slavičíně na Zlínsku.