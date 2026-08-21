V obvodě Uherské Hradiště je zaregistrováno všech šest kandidátů do Senátu

Městský úřad v Uherském Hradišti zaregistroval všech šest kandidátek podaných do podzimních senátních voleb v obvodu 81 Uherské Hradiště. ČTK to zjistila z údajů zveřejněných na úřední desce. Dnes vyprší lhůta, v níž musí úřad o registraci rozhodnout. Křeslo senátora bude obhajovat někdejší starosta Starého Města na Uherskohradišťsku Josef Bazala (KDU-ČSL). Před šesti lety měl v senátních volbách čtyři soupeře.
První kolo letošních senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října, případné druhé je naplánováno o týden později. Kromě Bazaly, který v horní komoře Parlamentu působí od roku 2020, ohlásil kandidaturu v obvodu 81 také zdravotnický záchranář Jiří Vašica (za ANO).
O pozici v Senátu usiluje v regionu i někdejší poslankyně ANO Margita Balaštíková, která kandiduje za subjekt Odvážné Česko. Hnutí ANO opustila poté, co server Seznam Zprávy loni v létě zveřejnil nahrávky, podle nichž se politička zřejmě snažila využít svých kontaktů na zlínské hygieniky, aby poškodila firmu svého bývalého manžela, a podle médií si také chtěla objednat zabití psa jeho nové partnerky. Balaštíková nahrávky označila za podvrh.
SPD posílá do senátních voleb v obvodu Uherské Hradiště jednatele ve vzdělávací společnosti Davida Skybu. Za hnutí ZVUK 12 kandiduje podnikatelka a někdejší poslankyně Kristýna Zelienková, která ve Sněmovně v minulosti zasedala jako členka ANO a později i za TOP 09. Uskupení Spojení demokraté – Sdružení nezávislých vyslalo do senátních voleb Otakara Březinu, starostu Kozojídek na Hodonínsku, který loni jako člen Stačilo! vedl kandidátku tohoto uskupení do Poslanecké sněmovny na Vysočině.
Před šesti lety získal Bazala ve druhém kole senátních voleb v obvodu 81 Uherské Hradiště, který zahrnuje jižní část Uherskohradišťska a východní část Hodonínska, 60,78 procenta hlasů. Obhájce mandátu Ivo Valenta (za Soukromníky) tehdy dostal 39,21 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo 21,85 procenta voličů. V prvním, do kterého se zapojilo pět kandidátů, hlasovalo 46,95 procenta voličů.
Kandidáti do Senátu za obvod 81 se sídlem v Uherském Hradišti v letech 2026 a 2020:
Navrhující subjekt 2026 2020
KDU-ČSL Josef Bazala Josef Bazala
ANO Jiří Vašica -
Odvážné Česko Margita Balaštíková -
SPD David Skyba Jarmila Blažková
ZVUK 12 Kristýna Zelienková -
Spojení demokraté – Sdružení nezávislých Otakar Březina -
Strana soukromníků České republiky - Ivo Valenta
ČSSD - Antonín Seďa
ODS - Petr Sládek
Zdroj: Městský úřad Uherské Hradiště, www.volby.cz.