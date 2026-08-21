V obvodu Zlín je zaregistrováno všech šest kandidátů do Senátu

Autor: ČTK
  10:19aktualizováno  10:19
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

O senátorský mandát ve volebním obvodu číslo 78 na Zlínsku bude na podzim usilovat šest kandidátů. Magistrát města Zlína všechny přihlášené kandidáty zaregistroval, sdělil dnes ČTK mluvčí radnice Tomáš Melzer. Dnes vyprší lhůta, v níž musí úřad o registraci rozhodnout. Křeslo senátora bude obhajovat daňový poradce Tomáš Goláň (ODS), který je kandidátem koalice Hlas Zlínska, jež tvoří ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Před šesti lety měl Goláň v senátních volbách šest soupeřů.

První kolo letošních senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října, případné druhé je naplánováno o týden později. Kromě Goláně, který v horní komoře Parlamentu působí od roku 2018, v obvodu kandiduje také někdejší rektor zlínské Univerzity Tomáše Bati Vladimír Sedlařík (za ANO). Nezávislým kandidátem s podporou hnutí STAN je poradce pro bezpečnost a krizové řízení Ivo Mitáček. SPD posílá do voleb lékaře Lubomíra Nečase. Kandiduje i vydavatel Jan Doleček z KSČM a za SEN21 ředitel základní školy Pavel Dlouhý.

Obvodu 78 Zlín zahrnuje severní část okresu Zlín a jižní část okresu Vsetín. Před šesti lety získal Goláň jako kandidát za hnutí Senátor 21 ve druhém kole voleb 58,94 procenta hlasů. Druhý Pavel Stodůlka (Nezávislí) dostal 41,05 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo 17,08 procenta voličů. V prvním, do kterého se zapojilo sedm kandidátů, hlasovalo 43,63 procenta voličů.

Kandidáti do Senátu za obvod 78 se sídlem ve Zlíně v letech 2026 a 2020:

2026 2020

Hlas Zlínska (ODS,TOP 09, KDU-ČSL) Tomáš Goláň -

SEN21 Pavel Dlouhý Tomáš Goláň

ANO Vladimír Sedlařík -

STAN Ivo Mitáček Petr Michálek

SPD Lubomír Nečas Radek Henner

KSČM Jan Doleček Jan Doleček

KDU-ČSL - Michaela Blahová

Nezávislí - Pavel Stodůlka

Moravské zemské hnutí - Jan Šťovíček

Zdroj: Magistrát města Zlína, www.volby.cz.

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