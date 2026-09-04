V okolí Vizovic se pohybuje medvědice s medvíďaty, město vydalo varování

V okolí Vizovic na Zlínsku se pohybuje medvědice s medvíďaty. Město proto dnes na svém facebooku vydalo varování, upozornil iROZHLAS. Lidé by měli být v přírodě opatrní a nepouštět psy na volno.
"Dle sdělení policie byla dnes před 17. hodinou na Lhotsku poblíž dětského hřiště spatřena medvědice s dvěma medvíďaty," uvedlo město. Lhotsko je od centra Vizovic vzdálené zhruba tři kilometry.
Medvěd se v regionu objevil také před dvěma roky. Tehdy jeho pohyb v okrajové části Zlína potvrdily podle městské policie stopy.
V Česku se medvědi vyskytují především v Beskydech, kam migrují ze Slovenska. V Čechách se objeví ojediněle. Někdy zatoulají dál od Beskyd do Jeseníků, na Českomoravskou vrchovinu nebo do Oderských vrchů.