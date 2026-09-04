V okolí Vizovic se pohybuje medvědice s medvíďaty, město vydalo varování

Autor: ČTK
  23:24aktualizováno  23:24
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V okolí Vizovic na Zlínsku se pohybuje medvědice s medvíďaty. Město proto dnes na svém facebooku vydalo varování, upozornil iROZHLAS. Lidé by měli být v přírodě opatrní a nepouštět psy na volno.

"Dle sdělení policie byla dnes před 17. hodinou na Lhotsku poblíž dětského hřiště spatřena medvědice s dvěma medvíďaty," uvedlo město. Lhotsko je od centra Vizovic vzdálené zhruba tři kilometry.

Medvěd se v regionu objevil také před dvěma roky. Tehdy jeho pohyb v okrajové části Zlína potvrdily podle městské policie stopy.

V Česku se medvědi vyskytují především v Beskydech, kam migrují ze Slovenska. V Čechách se objeví ojediněle. Někdy zatoulají dál od Beskyd do Jeseníků, na Českomoravskou vrchovinu nebo do Oderských vrchů.

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