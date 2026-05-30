V Otrokovicích bude hudební festival Lážo Plážo Fest, omezí dopravu

V Otrokovicích na Zlínsku bude hudební festival Lážo Plážo Fest. Uskuteční se 12. a 13. června v rekreační oblasti Štěrkoviště. Akce přinese také dopravní omezení, sdělila ČTK mluvčí otrokovické radnice Lenka Vaculová.
"Sedmý ročník hudebního festivalu s koupačkou ozdobí kapela Mirai, která zde odehraje svůj jediný koncert ve Zlínském kraji. Vůbec poprvé na Štěrkovišti vystoupí legendární Chinaski nebo Desmod. V nabitém programu nechybí ani Divokej Bill, Horkýže Slíže, Vypsaná fixa, Wohnout, Adam Ďurica nebo Heľenine Oči," uvedla mluvčí.
Hojně navštěvovaná akce přinese i dopravní omezení. Od pátku 12. června 06:00 do neděle 14. června 02:00 bude uzavřená komunikace podél severní strany Štěrkoviště. Jde o úsek od silnice I/55 po kruhový objezd. "Z důvodu příprav a zajištění bezpečnosti bude také od čtvrtka 11. června 20:00 festivalový areál na Štěrkovišti uzavřen pro veřejnost. Po nočním úklidu bude areál pro běžné návštěvníky otevřen v neděli ve 12:00. Od čtvrtka do neděle bude také uzavřena cesta k DDM Sluníčko a nebude zde možné parkovat," uvedla mluvčí.
Organizátoři zajistili posílení městské hromadné dopravy. V sobotu budou jezdit mimořádné spoje MHD, které usnadní dopravu k areálu i zpět. "Pořadatelé doporučují využít veřejnou dopravu a předejít tak možným dopravním komplikacím," uvedla mluvčí.