V Otrokovicích bude koalice ANO s dvěma subjekty, starostkou dál Večerková (ANO)

V Otrokovicích na Zlínsku se na koalici dohodlo vítězné hnutí ANO s Občany OE s podporou Pirátů a Společně pro Otrokovice. V třiadvacetičlenném zastupitelstvu budou mít 16 mandátů. Starostkou bude stejně jako v předchozích dvou volebních obdobích Hana Večerková (ANO), místostarostou zůstane Petr Ťopek (Občané OE s podporou Pirátů). Subjekty našly shodu v programových prioritách a připravují podpis koaliční smlouvy, sdělila dnes ČTK mluvčí otrokovické radnice Lenka Vaculová.
ANO získalo v Otrokovicích, kde žije asi 17.000 lidí a leží v sousedství krajského města Zlína, 11 mandátů, Občané OE s podporou Pirátů tři, stejně jako Otrokovice srdcem+ODS+STAN. Po dvou mandátech získali Společně pro Otrokovice, Doma s podporou TOP 09 a SPD. Nová koalice naváže na spolupráci z končícího volebního období. Před čtyřmi lety ve městě vznikla koalice hnutí ANO s Občany OE s podporou Pirátů, lidovci, OMMO – hlas občana, ČSSD a ODS.
"Naším společným cílem je navázat na to, co se podařilo, dotáhnout rozpracované projekty a připravovat další kroky, které budou zlepšovat každodenní život v Otrokovicích. Při jednáních pro nás byla důležitá shoda na konkrétních prioritách i ochota převzít za jejich naplňování společnou odpovědnost," uvedla Večerková.
V sedmičlenné radě města bude podle dohody kromě starostky a místostarosty pokračovat za ANO radní Oldřich Mlčák a Miroslav Schmidt, nově je doplní Marcel Meravý (ANO). Novým zástupcem Občanů OE s podporou Pirátů má být Pavel Beznoska. Uskupení Společně pro Otrokovice bude zastupovat dosavadní radní Martina Fabriková.
"Spolupráce nám dala zkušenost, na které můžeme stavět. Máme rozpracované projekty a známe i potřeby jednotlivých částí města a chceme v této práci plynule pokračovat. Zároveň považujeme za důležité vést věcnou debatu napříč zastupitelstvem," uvedl Ťopek.