V Otrokovicích budou 10. a 11. července letní slavnosti

V Otrokovicích na Zlínsku budou 10. a 11. července Otrokovické letní slavnosti, které každoročně patří k největším kulturním událostem ve městě. Návštěvníci se mohou těšit na program na několika místech, sdělila ČTK mluvčí otrokovické radnice Lenka Vaculová.
"Slavnosti letos opět přinesou kombinaci koncertů známých interpretů, doprovodných aktivit, sportu i odpočinku. Hlavní hudební program v parku před Společenským domem nabídne vystoupení populární skupiny Sebastian, zpěvačky Lenny, kapely Room Service nebo projektu Bryan Adams Tribute. Atmosféru doplní další hudební vystoupení, moderovaný program i večerní koncerty pod širým nebem," uvedla mluvčí.
Program bude také v části Kvítkovice, na modelářském letišti v Bělově, Freetime zóně na Trávníkách, v přístavišti i na otrokovickém koupališti. "Právě koupaliště letos nabídne jednu z hlavních novinek – Roztančené koupaliště, kde si návštěvníci budou moci vyzkoušet různé taneční styly přímo u vody a užít si aktivní zábavu v letním prostředí," uvedla mluvčí.
Pro rodiny s dětmi jsou připraveny různé aktivity, atrakce, workshopy i občerstvení včetně regionálních specialit. Část programu bude sportovní, ve Freetime zóně bude akce zaměřená na pumptrack, tedy jízdu na kole či koloběžce po uměle vytvořené zvlněné dráze.
"Otrokovické letní slavnosti jsou především o setkávání lidí a společně stráveném čase. Snažíme se, aby si v programu našly své děti, rodiče i senioři a aby si každý odnesl svůj vlastní letní zážitek," uvedla starostka Hana Večerková (ANO).