V Otrokovicích se utkají betonové kánoe, které vytvořili studenti středních škol

Betonové kánoe, které vytvořili studenti středních škol, se příští týden utkají v Otrokovicích na Zlínsku. Do letošního ročníku soutěže Betonová kánoe se zapojilo 11 středních škol z Česka. Do Otrokovic dorazí desítky studentů technických a stavebních oborů, kteří své originální betonové lodě nejen představí, ale také otestují přímo na vodě, sdělila dnes ČTK mluvčí otrokovické radnice Lenka Vaculová. Finále soutěže bude 16. a 17. června, hostí ho Střední průmyslová škola Otrokovice.
Soutěž propojuje teoretické znalosti s praktickou zkušeností. Studenti si sami navrhují konstrukci plavidla, vytvářejí betonovou směs, řeší technologický postup výroby i finální podobu kánoe. Výsledkem je funkční plavidlo z cementového kompozitu, které musí obstát nejen po technické stránce, ale také při samotné jízdě na vodě, uvedla mluvčí.
Otrokovická průmyslová škola se do projektu zapojila třetím rokem. Na letošní betonové kánoi pracuje osmičlenný studentský tým, práce začaly loni na podzim."Na začátku projektu jsme připravili návrh kánoe a ve spolupráci se spřátelenou školou SOŠ Josefa Sousedíka ve Vsetíně vznikla podle našich plánů dřevěná forma pro samotnou výrobu. Následně studenti testují různé betonové směsi, přidávají příměsi a ověřují vlastnosti materiálu, aby našli ideální variantu pro výrobu plavidla," uvedl zástupce ředitele pro odborný výcvik SPŠ Otrokovice Otakar Pancner.
Po vyzrání betonu následuje odbednění, konečné úpravy a grafické zpracování kánoe. Studenti navrhují také týmová trička a prezentaci projektu.