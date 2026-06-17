V Otrokovicích závodily betonové kánoe, které postavili studenti středních škol

Betonové kánoe, které navrhli a postavili studenti 11 středních škol v Česku, dnes vypluly na Štěrkoviště v Otrokovicích na Zlínsku. Konala se tam středoškolská soutěž Betonová kánoe. Týmy soutěžily nejen v rychlosti, hodnotil se také návrh, kreativita a provedení kánoe, technologie její výroby i prezentace. Soutěž je putovní, letos ji organizovala Střední průmyslová škola Otrokovice. Koordinátorem akce je Fakulta stavební ČVUT v Praze. Soutěž má ukázat studentům proces výstavby zábavnou formou na betonových kánoích, řekla dnes ČTK Michaela Frantová z Katedry betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT.
"V podstatě je to ale celý inženýrský proces, kterým si musí projít, ať už je to volba a odladění materiálu, proces výroby bednění, návrh tvaru kánoe, aby měla co nejlepší jízdní vlastnosti. Vlastní závod je už taková zábavná tečka, kdy si vyzkouší, jestli jejich předpoklady jsou splněny. To znamená, že kánoe se udrží na vodě a jsou schopny na ní plout," uvedla Frantová. Při výrobě se používá odlehčený beton.
"Přínosem soutěže je to, že si žáci dokáží, že umí víc než to, co je jejich povinností ve škole, že se stmelí kolektiv, mají jeden zájem a na tom usilovně pracují a snaží se to dotlačit do úspěšného konce," řekl dnes ČTK zástupce ředitele pro odborný výcvik otrokovické průmyslovky Otakar Pancner. Ve škole se do projektu zapojil tým studentů prvního ročníku přírodovědného lycea. "Po odborné stránce je to pro nás poměrně hodně náročné, protože nejsme stavební škola. Bylo to pro ně seznámení s problematikou stavebního procesu i vlastní betonáže," uvedl Pancner.
Nejde jen o výrobu lodi, předcházelo tomu studium materiálů, betonáže i procesu forem. Příprava začala loni na podzim. Zkušenosti studentům předala také pražská fakulta. Studentům otrokovické průmyslovky pomáhala s výrobou formy SOŠ Josefa Sousedíka ve Vsetíně. "Pak jsme si formu přivezli k nám a začala naše práce, kde jsme napřed dělali vzorečky betonu. Ty jsme posuzovali, jakou mají pevnost, jak by se nám hodily, jak se vůbec chovají. Až jsme našli to správné složení, tak jsme se dali do velké výroby," uvedl Pancner.
Studenti si výrobu kánoe užili. "Vzhledem k tomu, že jsme prváci, tak bylo super, že jsme se poznali a měli svůj tým. Obecně bylo zábavné to dělat a zjišťovat věci," řekla dnes ČTK studentka otrokovické školy Ella Přikrylová. Studenti vymysleli i design kánoe, která byla laděná do modra s namalovanými žlutými kačenkami. "Každý si dělal svoji vlastní kačenku, takže tu máme sedm kačenek jako nás žáků a tři kačenky jako pana ředitele, pana učitele a paní učitelku, kteří nám pomáhali s kánoí. A ještě na čele lodi je jedna kačenka, která tam je jenom tak pro design," uvedla studentka, která v kategorii dívek s kánoí také závodila. Její tým byl v závodu první. "Je to dost náročné, kánoe váží sto kilogramů," uvedla Přikrylová. Výhodou školy bylo, že je v těsné blízkosti Štěrkoviště a studenti mohli kánoi zkoušet na vodě. Na úseku dlouhém asi 200 metrů závodily týmy dívek, chlapců, smíšené týmy. Byl i dálkový závod.