V parku u zlínské Baťovy vily bude ve čtvrtek majáles zlínské univerzity

V parku u zlínské Baťovy vily bude ve čtvrtek 7. května Majáles zlínské Univerzity Tomáše Bati (UTB). Nabídne celodenní program plný hudby, zábavy a doprovodných aktivit, vstup je pro všechny návštěvníky zdarma, sdělila dnes ČTK mluvčí univerzity Petra Svěráková. Loni majáles navštívilo přes 6000 lidí.
Na dvou pódiích se posluchačům představí hudebníci různých žánrů. "Mezi hlavní vystupující patří hudební legenda Michal Hrůza, rapper Kojo, energická kapela Hospodský Bordel i stálice zlínské hudební scény, rocková kapela Focus Rock. Chybět nebude ani tradiční a oblíbená volba Krále a Královny Majálesu či vystoupení univerzitní mateřské školy Qočna, které je neodmyslitelnou součástí každého ročníku," uvedla Svěráková. Letošní Majáles je také součástí oslav 25 let UTB.
"Majáles není jen festival. Je to důkaz, že studenti dokážou samostatně zorganizovat akci takového rozsahu, komunikovat s partnery, řídit tým desítek lidí a nést odpovědnost za tisíce návštěvníků. Každý rok je to obrovská výzva, ale zároveň zkušenost, která nás všechny profesně i osobně posouvá," uvedli hlavní manažeři akce Alžběta Hrušková a Petr Sedláček. Připravena bude také chill-out zóna.
Majáles pořádá Studentská unie UTB ve spolupráci s univerzitou.