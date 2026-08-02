V parku zámku Kinských ve Valašském Meziříčí bude první ročník Setkání veteránů

V parku zámku Kinských ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku bude v sobotu 8. srpna první ročník Setkání veteránů. K vidění budou historické automobily, motocykly, nebude chybět dobová móda, swingová hudba i atmosféra časů první republiky, sdělil ČTK zástupce Kulturního zařízení města Valašské Meziříčí Ondřej Smolka.
Setkání veteránů pořádají Muzeum regionu Valašsko, město Valašské Meziříčí a Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí. "Do prostředí zámeckého parku přivede automobily a motocykly vyrobené do roku 1989 včetně a nabídne příležitost prohlédnout si technické skvosty, které byly v uplynulých desetiletích běžnou součástí silnic i splněným snem mnoha motoristů," uvedl Smolka.
Kromě přehlídky vozidel bude také soutěž elegance. "O jejích vítězích budou prostřednictvím hlasovacích lístků rozhodovat sami diváci. Hodnotit přitom nebudou pouze vystavené stroje, ale také celkový dojem a soulad vozidla s dobovým oblečením jeho posádky," uvedl Smolka.
Připravena je také dobová módní přehlídka, koncert kapely AV Blues and Swing, ukázky tradičních řemesel a dobový jarmark. Občerstvení nabídne současnou gastronomii i pokrmy inspirované kuchyní první republiky. Akce potrvá od 10:00 do 17:00, vstup je zdarma.