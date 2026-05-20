V Podzámecké zahradě v Kroměříži skončila oprava historické voliéry

V Podzámecké zahradě v Kroměříži dokončili řemeslníci opravu voliéry z 19. století. Je součástí takzvaného Pavího dvora a žijí v ní okrasní bažanti. Rekonstrukce za zhruba půl milionu korun začala loni na podzim, přičemž 70 procent nákladů pokryla dotace od Zlínského kraje, řekla dnes novinářům Šárka Brantalová ze stavebního oddělení olomouckého arcibiskupství. Zahradu, která je na seznamu památek UNESCO, vlastní církev.
Voliéru tvoří kovová konstrukce z někdejších Arcibiskupských sléváren ve Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku a drátěný výplet. Podle Brantalové vznikla pravděpodobně v 60. letech předminulého století. "Ačkoliv byla v minulosti několikrát opravována, její současný stav již neposkytoval bažantům dostatečnou ochranu před predátory, jako jsou lišky nebo mývalové," uvedla Brantalová.
Obnova voliéry zahrnovala také návrat dvou dobových zdobných kurníků. "Současní obyvatelé, které jsme tam teď vypustili, jsou zlatí a stříbrní bažanti," dodala Brantalová.
Podzámecká zahrada patří k nejcennějším krajinářským dílům v České republice. Její historie sahá do přelomu 15. a 16. století. Arcibiskupství se zahradě postupně snaží vrátit podobu, kterou získala ve druhé polovině 19. století a na počátku minulého století. "V uplynulých dvou letech už jsme opravili Čínský pavilon a Trámový pavilon u Divokého rybníku a také Turecké stany na ostrově Dlouhého rybníku. Obnova voliéry na Pavím dvoře pokračuje v této linii," uvedl generální vikář arcibiskupství Ladislav Švirák.
V zahradě letos začala první etapa rekonstrukce Rybářského pavilonu u Dlouhého rybníka. Řemeslníci rozebrali litinový balkon pavilonu, který byl v havarijním stavu, a nyní ho opravují. "Tato etapa obnovy by měla být hotová do konce tohoto roku," řekla Brantalová. V tomto případě podle ní náklady dosahují 1,9 milionu korun, ze 70 procent by je měl pokrýt příspěvek od hejtmanství.
Arcibiskupství chystá též obnovu fasád Rybářského pavilonu a jeho interiéru. Souběžně připravuje opravu dalších historických prvků v Podzámecké zahradě, která je přístupná volně a otevřeno má každý den. Patří mezi ně například Chrámek přátelství nebo Římská fontána.