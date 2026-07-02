V přírodních koupalištích ve Zlínském kraji je voda vhodná ke koupání

Ve všech přírodních koupalištích ve Zlínském kraji je voda vhodná ke koupání. ČTK to dnes řekla Eva Javoříková z krajské hygienické stanice ve Zlíně. V naprostém pořádku je tento týden voda ve Štěrkáči v Otrokovicích na Zlínsku, přehradě v Horní Bečvě a nádrži Bystřička na Vsetínsku.
V luhačovické přehradě a ve slepém rameni řeky Moravy Pahrbek u Napajedel na Zlínsku platí druhý stupeň z pětibodové škály kvality vody. Stejně je tomu v případě štěrkoviště v Novém Hrozenkově na Vsetínsku. "Důvodem je nižší průhlednost vody a zvýšené množství chlorofylu," uvedla Javoříková. Po koupání je vhodné se osprchovat.
V nádrži Všemina na Zlínsku a přírodním koupališti Albatros v Ostrožské Nové Vsi na Uherskohradišťsku se tento týden kvalita vody neměřila.
Vodu bez jakýchkoliv závad hodnotí hygienici stupněm jedna, při pátém stupni je voda nebezpečná ke koupání, které se proto na místě v takovém případě zakazuje. Výsledky kontrol kvality vody zveřejňuje krajská hygienická stanice na webu.