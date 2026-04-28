V průmyslovém areálu v Chropyni hořela střecha budovy s fotovoltaikou

Hasiči dnes likvidovali požár střechy jedné z budov v průmyslovém areálu v Chropyni na Kroměřížsku. Na střeše jsou fotovoltaické panely. Ještě před příjezdem hasičů ze zasažené budovy odešlo 30 lidí, uvedla na facebooku mluvčí hasičů Lucie Javoříková. Požár byl nahlášen kolem 12:30, odpoledne již byl uhašen, řekla ČTK po 16:00 mluvčí. Požár zasáhl budovu líhně kuřat, kterou provozuje společnost z holdingu Agrofert.
"Hasiči však stále rozebírají střešní konstrukce a hledají skrytá ohniska požáru a prolévají je vodou, aby nedošlo k opětovnému rozhoření," uvedla mluvčí. Výše škody ani příčina požáru zatím známé nejsou. "Ve středu se bude prohledávat místo události ke zjištění příčiny," uvedla mluvčí.
K požáru vyjíždělo sedm jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů včetně dronové služby pro průzkum z výšky. Vyhlášený byl druhý stupeň požárního poplachu. Hasiči rozlišují čtyři stupně poplachu, nejzávažnější, čtvrtý, platí jen při mimořádných situacích.
Hořela střecha budovy líhně kuřat, kterou v průmyslovém areálu provozuje společnost Výkrm Třebíč spadající pod holding Agrofert, uvedl server Novinky.cz. Vyplývá to také z fotografií požáru, které zveřejnili hasiči. Akcie Agrofertu letos v únoru vložil premiér Andrej Babiš (ANO) do soukromého svěřenského fondu s cílem dodržet zákon o střetu zájmů.