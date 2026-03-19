V průmyslovém areálu v Otrokovicích znovu hořelo, škoda je asi čtyři miliony Kč

V průmyslovém areálu společnosti Toma v Otrokovicích na Zlínsku po devíti dnech znovu hořelo. Zatímco 10. března zasáhl požár sklad plastového materiálu a způsobil škodu za desítky milionů korun, dnes hořelo v jedné z tamních firem v místnosti s výrobní linkou. Způsobená škoda je předběžně odhadnuta na čtyři miliony korun. Příčinu požáru zjišťuje vyšetřovatel hasičů, sdělili novinářům mluvčí krajských hasičů David Martinec a Lucie Javoříková. Čtyři lidé se nadýchali kouře.
Průmyslový areál, který je v blízkosti obytné zástavby, využívá několik společností. Oznámení o požáru v areálu jedné z nich přijali hasiči dnes krátce po poledni. "Hustý kouř, který se začal rychle šířit budovou, vyvolal okamžitou reakci. Zaměstnanci, kteří se v té době nacházeli uvnitř, museli narychlo opustit své pracoviště. Běžná pracovní rutina se změnila v rychlou a organizovanou evakuaci 33 osob. Čtyři z nich kvůli nadýchání zplodin hoření skončily v péči posádky zdravotnické záchranné služby," uvedla Javoříková.
K hašení požáru využili přivolaní hasiči i výškovou techniku. Oheň se jim podařilo rychle dostat pod kontrolu. Před 14:00 vyhlásil velitel zásahu likvidaci požáru. "Zasažené prostory hasiči důkladně zkontrolovali pomocí termokamery, aby vyloučili skrytá ohniska. Budovu následně odvětrali, jak přirozenou cestou, tak i za využití přetlakové ventilace," doplnila mluvčí. V průmyslovém areálu společnosti Toma hořelo v minulosti opakovaně.