I přes neúrodu ovoce odhalili celníci ve Zlínském kraji další nelegální pálenici

I přes letošní neúrodu ovoce odhalili celníci ve Zlínském kraji další nelegální pálenici. V tomto roce již sedmou, tentokrát v obci nedaleko Otrokovic na Zlínsku. ČTK to dnes sdělil mluvčí Celního úřadu v Ostravě David Kubenz. Loni v regionu celníci zjistili jednu takzvanou černou pálenici, předloni žádnou. V poslední době však zintenzivnili kontroly, které jsou na nelegální výrobu alkoholu zaměřené.
V nejnovějším případě zadrželi celníci na Zlínsku kompletní destilační zařízení, 106 litrů neznačeného a nezdaněného lihu a 190 litrů kvasu. "Výroba byla v okamžiku kontroly v plném proudu a muž přítomný na místě byl přistižen přímo při činu. Nelegální výrobní zařízení se nacházelo v prostorách určených pro výrobu medu u rodinného domu. Muž celníkům sdělil, že zařízení vlastní od roku 2019 a alkohol na něm vyrábí pro vlastní potřebu," uvedl mluvčí.
Příslušníci celní správy podle něj zadrželi výrobní zařízení, nalezený líh i kvas a okolnosti případu dále prověřují. "Od prosince loňského roku odhalili celníci na Zlínsku již osm nelegálních pálenic. Intenzivní kontrolní činnost celníků tak přináší konkrétní výsledky v boji proti nelegální výrobě lihu a daňovým únikům," doplnil Kubenz.
Ze zákona může být líh vyráběn pouze ve schváleném lihovaru, případně v pěstitelské pálenici s povolením ministerstva zemědělství. Nelegální výrobci riskují nejen doplacení spotřební daně, ale také pokutu až deset milionů korun.
Výroba alkoholu v domácích podmínkách má ve Zlínském kraji letitou tradici. Představuje však vážné riziko. Nekontrolovaná výroba může vést ke vzniku metanolu, který je při konzumaci nerozpoznatelný, i v malém množství však může vážně poškodit zdraví. Při neodborné manipulaci s destilačním zařízením navíc vzniká riziko požáru a výbuchu.
V prosinci 2016 v Halenkově na Vsetínsku domácí pálenice explodovala, neštěstí si tehdy vyžádalo život dvou mužů. V srpnu 2022 nastala detonace a následný požár v nelegální pálenici v Dolní Bečvě na Vsetínsku. Provozovatel utrpěl popáleniny, vzniklá škoda tehdy podle celníků dosáhla několika milionů korun.