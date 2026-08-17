V Rožnově pod Radhoštěm bude v sobotu festival Valašské folkrockování

V Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku bude v sobotu 37. ročník festivalu Valašské folkrockování. Potká se na něm valašská hudební tradice, polský folk, rock i klasická hudba v netradiční podobě, sdělil dnes ČTK Pavel Jakubík, dramaturg pořádající kulturní agentury Téčko.
"Letošní ročník jsme opět poskládali tak, aby se jednotlivé kapely a interpreti žánrově doplňovali, ale zároveň přinesli pokaždé trochu jiný hudební zážitek. Festival zahájí Vlasta Redl se svou kapelou, který je s Valašskem i zdejším hudebním prostředím neodmyslitelně spojený. Následovat bude polská Orkiestra św. Mikolaja, která pracuje s lidovou hudbou velmi osobitým způsobem," uvedla zástupkyně pořadatelů Romana Bílá.
"Večer pak nabídne trochu nečekané spojení klasických houslí a rocku v podání Pavla Šporcla a jeho projektu Rebel with the Blue Violin. A závěr bude patřit Terne Čhave a jejich energickému rom’n’rollu," uvedla Bílá.
Festival začne v 17:00 v amfiteátru Na Stráni.