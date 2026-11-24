Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku nabídne v adventním čase akce Mikulášský podvečer, Vánoční jarmark, Živý betlém či Štěpánskou koledu. ČTK to sdělila mluvčí Národního muzea v přírodě Petra Valíčková. Vánoční programy v rožnovském skanzenu patří k hojně navštěvovaným. Muzeum nabízí také vánočně laděné edukační programy pro děti.
V sobotu 5. prosince bude prohlídka areálu Valašská dědina spojená s mikulášskou nadílkou. Mikulášský podvečer začne ve 14:00. "Adventní a vánoční program pokračuje Vánočním jarmarkem 12. a 13. prosince, Živým betlémem 19. a 20. prosince a Štěpánskou koledou 26. prosince," uvedl ředitel muzea Jindřich Ondruš.
Součástí adventního programu bude také rorátní mše svatá v kostele svaté Anny v Dřevěném městečku 5. prosince. Bude i koncert Večer při svíčkách. "Připraveny jsou rovněž vánoční tvořivé dílny pro veřejnost, na které je nutná předchozí rezervace," uvedl Ondruš.
Muzeum nabízí také edukační programy pro děti O vánočním stromečku a betlému a Vánoce na dědině. "Zájem o ně je velký, tradičně se hlásí školy nejen z regionu," uvedla mluvčí Valašského muzea v přírodě Pavlína Polášková.
Rožnovský skanzen patří k nejnavštěvovanějším místům ve Zlínském kraji. Loni do něj zavítalo 286.507 lidí, o několik tisíc více než předloni. Muzeum loni slavilo 100. výročí svého založení. Do Národního muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm patří kromě rožnovského Valašského muzea v přírodě také Hanácké muzeum v přírodě v Příkazech na Olomoucku, Muzeum v přírodě Vysočina v Hlinsku na Chrudimsku a Muzeum v přírodě Zubrnice na Ústecku. Od letošního roku je součástí Národního muzea v přírodě i statek U Matoušů v Plzni-Bolevci, přejmenoval se na Muzeum v přírodě Plzeň-Bolevec.