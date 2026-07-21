V rožnovském skanzenu bude o víkendu festival Romská píseň a Anenská pouť

Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku bude v sobotu hudební festival Romská píseň. Neděle bude patřit tradiční Anenské pouti. ČTK to dnes sdělila mluvčí muzea Pavlína Polášková.
Mezinárodní hudební festival Romská píseň se bude konat 32. rokem. V areálu Dřevěného městečka nabídne vystoupení romských hudebních a tanečních souborů z Česka, Slovenska i Maďarska, uvedla mluvčí.
Při nedělní Anenské pouti čeká návštěvníky slavnostní mše, krojované procesí se sochou svaté Anny, folklorní vystoupení, divadlo, historické kolotoče i další program. Slavnostní mše začne v 10:00 v rožnovském kostele Všech svatých. O hodinu později se od kostela vydá krojované procesí se sochou svaté Anny, které za zpěvu poutních písní a hudebního doprovodu zamíří centrem města do Dřevěného městečka ve skanzenu. Ukončí jej tam svatoanenská litanie a zpívaná modlitba Anděl Páně.
Tradice Anenské pouti ve Valašském muzeu v přírodě sahá do roku 1945. "Navazuje na tradici poutních slavností, které jsou s Valašskem neodmyslitelně spjaty. Sváteční valašské kroje, zpěv písní a účast více než stovky poutníků vytvářejí neopakovatelnou atmosféru setkání, které oslovuje návštěvníky napříč generacemi," uvedl ředitel muzea Jindřich Ondruš.
V Dřevěném městečku bude lidová slavnost s pouťovými stánky, historickými houpačkami a kolotoči i vystoupeními kejklířů a akrobatů. Připraven je i hudební program, ve Fojtském dvoře budou pohádková představení Divadla Pronitka a Kočovného jarmarečního divadla pro děti i dospělé, zazní i tradiční kramářské písně.