V rožnovském skanzenu bude v sobotu Hejův nožík, v neděli Sklářský den

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku připravilo na víkend pořady věnované práci se dřevem a sklem. V sobotu v Dřevěném městečku bude 24. ročník setkání lidových řezbářů Hejův nožík. V neděli bude v areálu Mlýnské doliny Sklářský den, který návštěvníkům přiblíží tradiční výrobu skla. ČTK to dnes sdělila mluvčí muzea Pavlína Polášková.
"Hejův nožík je příležitostí setkat se s lidmi, kteří se řezbářství věnují s velkým zaujetím a dokážou ze dřeva vytvořit krásná a užitečná díla. Letos naše pozvání přijalo 25 řezbářských mistrů, kteří návštěvníkům představí svou tvorbu, podělí se o své zkušenosti a nabídnou k prodeji originální výrobky," uvedl ředitel muzea Jindřich Ondruš. Pořad nese jméno lidového řezbáře Josefa Heji (1902 až 1985) z Halenkova-Dinotic, který byl známý figurálními plastikami světců, řemeslníků, lidských postav i zvířat vyřezávaných ze samorostů a dřevěných špalíků.
Řezbáři v muzeu představí dřevěné výrobky od užitkových předmětů po plastiky, reliéfy či loutky. "Přivítáme také betlémáře. Návštěvníci budou moci sledovat práci řezbářů a odnést si domů některý z originálních výrobků. Atmosféru dne doplní rodinná muzika Gajdoši z Kopanic," uvedla mluvčí.
Nedělní program přiblíží návštěvníkům tradiční výrobu skla. "Po celý den budou u venkovní pece pracovat skláři ze sklárny ve Starých Splavech. Přímo před očima návštěvníků budou vznikat foukané nádoby a skleněné ozdoby. K vidění bude také broušení skla a výroba vitráží. Své umění ukážou i žáci a pedagogové Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské z Valašského Meziříčí," uvedl Ondruš. Pro děti bude připravena tvůrčí dílna, ve které si vyrobí vlastní skleněnou mozaiku.