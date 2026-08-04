V senátním obvodu 78 Zlín podalo do voleb přihlášku šest kandidátů

Ve zlínském senátním obvodu 78 podalo do říjnových senátních voleb závaznou přihlášku šest kandidátů. ČTK to dnes řekla Michaela Dvořáková z kanceláře zlínského primátora. Jména uchazečů ani navrhující strany neuvedla. Lhůta pro podání kandidátek skončila dnes v 16:00. Křeslo senátora bude obhajovat daňový poradce Tomáš Goláň (ODS). Před šesti lety měl v senátních volbách šest soupeřů.
První kolo letošních senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října, případné druhé je naplánováno o týden později. Kromě Goláně, který v horní komoře Parlamentu působí od roku 2018, ohlásil kandidaturu v obvodu 78 také někdejší rektor zlínské Univerzity Tomáše Bati Vladimír Sedlařík (za ANO). Nezávislým kandidátem s podporou hnutí STAN bude poradce pro bezpečnost a krizové řízení Ivo Mitáček. SPD posílá do voleb lékaře Lubomíra Nečase. Kandidovat by měli i vydavatel Jan Doleček z KSČM a za SEN21 ředitel základní školy Pavel Dlouhý.
Pověřený obecní úřad nyní ve stanovené lhůtě podané přihlášky přezkoumá. Poté vyzve politické subjekty k případnému odstranění závad. Do pátku 21. srpna vydá rozhodnutí o registraci, případně o odmítnutí přihlášky k registraci.
Před šesti lety získal Goláň jako kandidát za hnutí Senátor 21 ve druhém kole senátních voleb v obvodu 78 Zlín, který zahrnuje severní část okresu Zlín a jižní část okresu Vsetín, 58,94 procenta hlasů. Druhý Pavel Stodůlka (Nezávislí) dostal 41,05 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo 17,08 procenta voličů. V prvním, do kterého se zapojilo sedm kandidátů, hlasovalo 43,63 procenta voličů.
Známí kandidáti do Senátu za obvod 78 se sídlem ve Zlíně v letech 2026 a 2020:
2026 2020
ODS Tomáš Goláň -
SEN21 Pavel Dlouhý Tomáš Goláň
ANO Vladimír Sedlařík -
STAN Ivo Mitáček Petr Michálek
SPD Lubomír Nečas Radek Henner
KSČM Jan Doleček Jan Doleček
KDU-ČSL - Michaela Blahová
Nezávislí - Pavel Stodůlka
Moravské zemské hnutí - Jan Šťovíček
Zdroj: zástupci stran, kandidáti, www.volby.cz.