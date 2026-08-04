V senátním obvodu 81 Uherské Hradiště podalo do voleb přihlášku šest kandidátů

V senátním obvodu 81 Uherské Hradiště podalo do říjnových senátních voleb závaznou přihlášku šest kandidátů. ČTK to dnes řekla Nikola Mazáčová z právního odboru uherskohradišťské radnice. Jména uchazečů ani navrhující strany neuvedla. Lhůta pro podání kandidátek skončila dnes v 16:00. Křeslo senátora bude obhajovat někdejší starosta Starého Města na Uherskohradišťsku Josef Bazala (KDU-ČSL). Před šesti lety měl v senátních volbách čtyři soupeře.
První kolo letošních senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října, případné druhé je naplánováno o týden později. Kromě Bazaly, který v horní komoře Parlamentu působí od roku 2020, ohlásil kandidaturu v obvodu 81 také zdravotnický záchranář Jiří Vašica (za ANO). O pozici v Senátu usiluje v regionu i někdejší poslankyně ANO Margita Balaštíková, ČTK řekla, že kandiduje za subjekt Odvážné Česko. SPD posílá do voleb jednatele ve vzdělávací společnosti Davida Skybu. Kdo jsou další dva kandidáti, není dosud známo.
Pověřený obecní úřad nyní ve stanovené lhůtě podané přihlášky přezkoumá. Poté vyzve politické subjekty k případnému odstranění závad. Do pátku 21. srpna vydá rozhodnutí o registraci, případně o odmítnutí přihlášky k registraci.
Před šesti lety získal Bazala ve druhém kole senátních voleb v obvodu 81 Uherské Hradiště, který zahrnuje jižní část Uherskohradišťska a východní část Hodonínska, 60,78 procenta hlasů. Obhájce mandátu Ivo Valenta (za Soukromníky) tehdy dostal 39,21 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo 21,85 procenta voličů. V prvním, do kterého se zapojilo pět kandidátů, hlasovalo 46,95 procenta voličů.
Známí kandidáti do Senátu za obvod 81 se sídlem v Uherském Hradišti v letech 2026 a 2020:
2026 2020
KDU-ČSL Josef Bazala Josef Bazala
ANO Jiří Vašica -
Odvážné Česko Margita Balaštíková -
SPD David Skyba Jarmila Blažková
Strana soukromníků České republiky - Ivo Valenta
ČSSD - Antonín Seďa
ODS - Petr Sládek
Zdroj: zástupci stran, kandidáti, www.volby.cz.