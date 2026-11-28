Skanzen Rochus v Uherském Hradišti představil dnes návštěvníkům předvánoční a vánoční obyčeje a zvyky. Vyzkoušet si mohli také některá tradiční řemesla. V chalupách se dralo peří, peklo vánoční cukroví a zpívaly koledy. Lidé si prohlédli i prostřený štědrovečerní stůl a nahlédli do budoucnosti při lití olova.
"Připravili jsme adventní a předvánoční program, který přibližuje lidové tradice tohoto období. Ukazuje, jak naši předkové prožívali závěr roku a v podstatě období, které je spojené se zimním slunovratem, ale taky s křesťanskými tradicemi narození Ježíše Krista," řekl dnes ČTK ředitel skanzenu Jan Blahůšek.
Svou zručnost předvedli návštěvníkům kovář, řezbáři nebo tkadlena. V jedné z usedlostí byla k vidění malá výstava betlémů a výroba figurek z kukuřičného šustí. Zájemci si mohli také vyrobit adventní věnec.
Akce ve skanzenu si pravidelně nenechává ujít návštěvnice Lucie z Uherského Hradiště spolu se svou pětiletou dcerou. Dnes si pochvalovaly vánoční cukroví, které tam ochutnaly. "Je vynikající. Ještě jsme měly pečené kaštany a pečenou bramboru. A to bylo taky dobré. Je hezké, že dneska je nasněženo a že je hezké počasí, takže je to fakt konečně takové vánoční," řekla ČTK návštěvnice.
K adventnímu období na Slovácku, tedy etnografické oblasti na jihovýchodě Moravy, patří také obchůzkové tradice. Skanzenem proto procházela mikulášská družina a svatá Barbora. Potkat bylo možné i tajemné Lucie. "Jsou to bílé postavy, které nemluví, někde vydávaly syčivý tón. Obcházely usedlosti a 'kontrolovaly', jestli mají hospodyně tu usedlost dobře uklizenou, jestli někde nejsou pavučiny. Taky husími brky rohy místností, dveře a zárubně ometaly. Mělo to taky jakousi magickou funkci," uvedl Blahůšek.
Program pojmenovaný Adventní čas je tady zas bude pokračovat i v neděli. Stejně jako dnes bude muzeum v přírodě otevřené od 10:00 do 16:00. Podrobnosti jsou na webových stránkách skanzenu.