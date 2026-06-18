V Uherském Brodě se otevřel domov komunitního typu pro dospělé s postižením

V Uherském Brodě na Uherskohradišťsku se otevřel nový domov komunitního typu pro dospělé s mentálním a kombinovaným postižením. Původní zařízení ústavního typu prošlo rekonstrukcí a proměnilo se v moderní bezbariérové bydlení rozdělené do tří samostatných domácností, sdělila dnes ČTK mluvčí hejtmanství Soňa Ličková. Projekt si vyžádal 75,6 milionu korun.
"Vzniklo místo, které lidem nabízí větší soukromí, více možností rozhodovat o svém každodenním životě a fungovat co nejvíce běžným způsobem. Právě to je směr, kterým se moderní sociální služby dlouhodobě ubírají. Zlínský kraj proto své sociální služby systematicky modernizuje a vytváří pro jejich klienty důstojné podmínky odpovídající současným potřebám," uvedla náměstkyně hejtmana Eliška Olšáková (STAN).
Rekonstrukcí vznikly tři samostatné domácnosti komunitního typu s celkovou kapacitou 18 míst. Kapacita zůstala zachována. Služba je určena dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením vyžadujícím intenzivnější podporu.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod je součástí Sociálních služeb Olšava, příspěvkové organizace Zlínského kraje. "Otevření nové komunitní služby je výsledkem více než desetileté transformace sociálních služeb, která přinesla nejen modernizaci prostor, ale především zásadní změnu přístupu k péči. Zařízení se proměnilo z velkého institucionálního prostředí na otevřenou komunitní službu, která klade důraz na individualitu, respekt a důstojný život každého klienta," uvedla ředitelka Sociálních služeb Olšava Marie Vaškovicová.
Celkové náklady projektu byly 75,6 milionu korun. Z toho 61,5 milionu činily evropské dotace, 14,1 milionu korun dal Zlínský kraj.