V Uherském Brodě vznikne Tréninkové centrum průmyslové robotiky

V Uherském Brodě na Uherskohradišťsku vznikne Tréninkové centrum průmyslové robotiky, takzvaný Living Lab zaměřený na výuku, testování a vývoj nových technologií v automatizaci, robotice a umělé inteligenci. Projekt připravuje Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod. Investorem bude Zlínský kraj. Náklady dosáhnou 42,5 milionu korun, téměř polovinu má pokrýt dotace z programu ministerstva pro místní rozvoj zaměřeného na podporu chytrých měst, obcí a regionů, sdělila dnes ČTK mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
"Chceme, aby mladí lidé ve Zlínském kraji měli možnost pracovat s technologiemi, které dnes firmy skutečně používají. Projekt Living Lab propojí školy s praxí a nabídne studentům i učitelům moderní zázemí pro výuku robotiky, automatizace a digitálních technologií. Zároveň pomůže firmám získávat kvalifikované pracovníky, které region dlouhodobě potřebuje," uvedla krajská radní Jindra Mikuláštíková (ANO).
Součástí centra budou moderní robotická pracoviště, autonomní mobilní roboti, digitální technologie, umělá inteligence nebo virtuální realita. Projekt počítá také s vytvářením nových výukových programů pro studenty, pedagogy i zaměstnance firem. Centrum bude sloužit nejen středním školám, ale také veřejnosti nebo základním školám pro popularizační workshopy a exkurze.
Nové technologie se tam budou testovat v praxi za spolupráce škol, firem, veřejné správy i odborníků z výzkumu. Firmy se zapojí například zadáváním konkrétních úloh, mentoringem studentů nebo hodnocením navržených řešení.
Centrum vznikne ve Vědeckotechnickém parku II v Uherském Brodě, kde škola využije téměř 2000 metrů čtverečních pronajatých prostor. Spolupracovat bude také se zlínskou Univerzitou Tomáše Bati, technologickým inkubátorem nebo vědeckotechnickým parkem.