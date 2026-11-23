Novým starostou Uherského Hradiště zvolili dnes zastupitelé Michala Dvouletého (Soukromníci), volebního lídra Hradišťáků, kteří letošní komunální volby ve městě vyhráli. Na dnešním ustavujícím zasedání zastupitelstva podpořilo Dvouletého kandidaturu na starostu 19 z 27 přítomných zastupitelů, protikandidáta neměl. Ve funkci nahradil dlouholetého starostu Stanislava Blahu (ODS), který se přesunul na pozici místostarosty.
Místostarostkou dále zůstane Jana Grygarová (ANO), křeslo dalšího místostarosty připadlo Mojmíru Náplavovi (za Hradišťáky). Koalici na radnici v Uherském Hradišti utvořili dosud opoziční Hradišťáci spolu s ANO a Občanskými demokraty a nezávislými osobnostmi. V sedmadvacetičlenném zastupitelstvu má 18 křesel.
Hradišťáci letošní komunální volby v Uherském Hradišti vyhráli se ziskem 26,77 procenta hlasů a osmi mandátů. Druhé ANO má pět mandátů, stejně jako třetí Občanští demokraté a nezávislé osobnosti.
Čtvrtá skončila ve městě v letošních komunálních volbách kandidátka TOP STAN!, na které byli zástupci TOP 09 a STAN, má tři mandáty. Tři zastupitele mají také KDU-ČSL a nezávislé osobnosti. Tož Hradiště s podporou Pirátů dosáhlo na dva mandáty, Nestraníci pro Hradiště mají jednoho zastupitele. Tyto subjekty zamířily do opozice.
Po komunálních volbách v roce 2022 v Uherském Hradišti vládla koalice složená z uskupení Společně pro Hradiště, v němž figurovali zástupci ODS a TOP 09, dále z hnutí ANO, KDU-ČSL a nezávislých osobností a Nestraníků pro Hradiště. V sedmadvacetičlenném zastupitelstvu měla 17 křesel.