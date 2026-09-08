V Uherském Hradišti usiluje o obhájení křesla 24 z 27 zastupitelů

V Uherském Hradišti usiluje letos o obhájení křesla v městském zastupitelstvu 24 z 27 dosavadních členů. Voliči budou moci ve městě s přibližně 25.000 obyvateli vybírat v říjnových komunálních volbách z osmi kandidátek, což je o dvě méně než před čtyřmi lety. Letos na nich chybí například zástupci SPD a KSČM, kteří v roce 2022 sestavili spolu s některými nezávislými kandidátku nazvanou Hlas pro Hradiště. ČTK to zjistila z údajů na webu volby.cz.
Do uherskohradišťského zastupitelstva letos nekandiduje jeho dlouholetý člen Ivan Mařák (KSČM, za Hlas pro Hradiště). Na kandidátkách scházejí i Roman Šich (nestr., za Hlas pro Hradiště) a Ivana Hanáčková (nestr., za ANO). Naopak nechybí na nich současný starosta Stanislav Blaha (ODS), místostarostky Jana Grygarová (ANO) a Pavlína Jagošová (ODS) a také místostarosta Čestmír Bouda (KDU-ČSL).
Volební číslo 1 si vylosovali Hradišťáci, které do voleb znovu povede Michal Dvouletý (Soukromníci), na 17. pozici kandidátky je bývalý ligový fotbalista a reprezentant Milan Petržela (nestr.). Dvojku má kandidátka nazvaná Tož Hradiště s podporou Pirátů, jedničkou je na ní někdejší poslanec František Elfmark (Piráti). Pod číslem 3 kandidují KDU-ČSL a nezávislé osobnosti s lídrem Ondřejem Mrázem (KDU-ČSL).
Číslo 4 má kandidátka pojmenovaná Město generací – sdružení Sociální demokracie a NK. Vede ji bývalý poslanec Antonín Seďa (SOCDEM), je však na ní pouze 21 kandidátů. Ostatní subjekty jdou ve městě do voleb s plnými kandidátkami, na nichž je tedy 27 kandidátů.
Pod číslem 5 usilují o hlasy voličů Nestraníci pro Hradiště v čele s Janem Zapletalem (nestr.), na druhém místě kandidátky je herec Petr Čagánek. Šestku má kandidátka TOP STAN! složená z členů TOP 09, STAN a nezávislých kandidátů. Jedničkou je na ní Zuzana Vandame.
Číslo 7 má hnutí ANO, jeho lídrem je místostarostka Grygarová. Pod číslem 8 jdou do voleb Občanští demokraté a nezávislé osobnosti, kteří na první místo kandidátky umístili starostu Blahu. Na jejím 12. místě je kouzelník Jiří Hadaš a na 25. místě někdejší profesionální fotbalista a reprezentant Michal Kadlec.
Před čtyřmi lety zvítězilo v komunálních volbách ve městě Společně pro Hradiště, v němž byli zastoupeni členové ODS a TOP 09. Získalo šest mandátů, stejně jako druhé hnutí ANO a třetí Hradišťáci. Čtvrtá KDU-ČSL a nezávislé osobnosti měla tři mandáty, po dvou zastupitelích měli Nestraníci pro Hradiště, Piráti a Hlas pro Hradiště. Koalici po volbách vytvořili Společně pro Hradiště, ANO, KDU-ČSL a nezávislé osobnosti a Nestraníci pro Hradiště. V sedmadvacetičlenném zastupitelstvu má 17 křesel.