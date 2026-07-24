V Uherském Hradišti začne Letní filmová škola, přijedou Ocelot nebo Lábus

V Uherském Hradišti dnes začne 52. ročník Letní filmové školy (LFŠ). Každoročně ji navštěvují tisíce lidí. Mezi hosty nesoutěžní filmové přehlídky letos budou francouzský režisér animovaných filmů Michel Ocelot, herec Jiří Lábus, herečka Anna Geislerová nebo italský režisér Davide Rapp. Dorazí i francouzsko-senegalská režisérka Ramata-Toulaye Syová. Slavnostní zahájení přehlídky je na programu v kině Hvězda dnes večer. Promítat se bude snímek Wirbel režiséra Tomáše Hubáčka.
Festival pořádá Asociace českých filmových klubů (AČFK), která každoročně na LFŠ uděluje výroční ceny. Letos by je měli dostat Ocelot, Lábus a Geislerová. Cenu obdrží i Dušan Kondel, který stojí už více než 30 let v čele karlovarského filmového klubu.
Program přehlídky je rozdělený do bloků Historie, Současnost, Česko/Slovensko, Hosté a AČFK uvádí. Festival tradičně představí několik předpremiér českých a slovenských filmů. Promítne snímky francouzsko-polského režiséra Romana Polanského a italského režiséra Michelangela Antonioniho. Představí i výběr afrických filmů a novinky z východní a střední Evropy. Zájemci dále uvidí snímky francouzského filmaře Bertranda Bliera nebo americké nezávislé filmy z 90. let minulého století. V programu nebudou chybět ani snímky spjaté s kostýmní výtvarnicí, scenáristkou a režisérkou Ester Krumbachovou.
Kromě filmových projekcí festival tradičně nabídne koncerty, divadelní představení, odborné programy, tvůrčí dílny a akce pro děti. Součástí doprovodného programu je opět také venkovní fotografická výstava České tiskové kanceláře (ČTK), která je jedním z hlavních mediálních partnerů LFŠ. Tentokrát se věnuje fotbalu.
Přehlídka potrvá do čtvrtka 30. července. Loni na ni zavítalo 4600 akreditovaných návštěvníků. V balíčcích se prodalo dalších 6550 vstupů. Festival tehdy promítl 174 filmů ve 216 projekcích.