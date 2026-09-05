V ulicích Zlína přibývá billboardů s kandidáty do komunálních i senátních voleb

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V ulicích Zlína a podél cest přibývá billboardů a reklamních materiálů s kandidáty do říjnových komunálních voleb i senátních voleb na Zlínsku. Kandidáti jsou aktivní také na sociálních sítích, vyrážejí i na osobní setkání s lidmi. Náklady na kampaně se pohybují od desítek tisíc korun po dva miliony korun, zjistila ČTK.

S heslem "Zlín bude pořád makat" jde do voleb hnutí ANO, které poslední dvoje komunální volby ve Zlíně vyhrálo. "Naše kampaň je opět založená na výsledcích naší práce a plánech nejen na budoucí čtyři roky. Heslo se odvíjí právě od prezentace zrealizovaných projektů v tomto volebním období a vize dalšího rozvoje města. Náklady kampaně máme kolem milionu korun," uvedl lídr kandidátky a primátor Jiří Korec.

Také ODS, která je součástí koalice, staví kampaň především na výsledcích práce za poslední čtyři roky a představě Zlína v dalších letech. "Nechceme voliče oslovovat jen seznamem slibů. Ukazujeme, co se podařilo udělat, co jsme připravili a na čem chceme dál stavět," uvedl lídr kandidátky Miroslav Chalánek. Do kampaně dá ODS asi milion korun. Kandidátka Společně pro Zlín, kterou vytvořili lidovci, TOP 09 a Nestraníci, sází na volební noviny, letáky, billboardy. "Vzhledem k omezení reklamy na sociálních sítích musíme, a to je dobře, více sázet na osobní kontakt s lidmi," uvedl lídr kandidátky Aleš Dufek (KDU-ČSL).

Hnutí Zlín 21 kombinuje venkovní reklamní nosiče i on-line komunikaci s důrazem na sociální sítě. "Nejdůležitější je pro nás ale osobní kontakt. Od začátku září tak bude naší hlavní prioritou kontaktní kampaň zaměřená na setkávání s lidmi přímo ve vybraných místních částech, kde chceme debatovat o konkrétních potřebách obyvatel," uvedl lídr kandidátky Čestmír Vančura. Rozpočet kampaně je kolem dvou milionů.

Na osobním kontaktu stojí také kampaň STAN. "Od začátku roku se s lidmi setkáváme, ptáme se jich na problémy města a jejich podněty jsme využili také při tvorbě programu. Hlavní myšlenkou kampaně je Chce to změnu!," uvedla lídryně kandidátky Věra Stojar. Náklady na kampaň jsou do milionu korun. Zhruba půl milionu korun dá do kampaně kandidátka nového hnutí Zlín Srdcem a Pirátů. "Upřednostňujeme osobní práci v jednotlivých částech Zlína, bavíme se s lidmi o tom, co je trápí, a snažíme se to začlenit do programu. V současné době probíhá setkávání se zájmovými skupinami, pejskaři, horolezci, folklorními spolky, ochotníky," uvedl lídr Jiří Robenek (Zlín Srdcem).

SPD využívá v kampani plakáty, letáky do schránek, gigaboard i reklamu na trolejbusu. "Zásadní je pro nás ale přímý kontakt s lidmi – proto pořádáme kontaktní kampaň na náměstí a dětský den, kde se s občany můžeme osobně setkat a naslouchat jim. Naše hlavní heslo zní Zlín naším domovem," uvedl lídr Lubomír Nečas. Náklady odhadl na 200.000 korun. Ústředním motivem kampaně Motoristů a Svobodných je Zlín není skanzen. "Odmítáme pasivitu a chceme Zlín posunout do 21. století jako sebevědomou, moderní a dynamickou metropoli, kde se dobře žije. Zaměřujeme se na komplexní rozvoj celého města," uvedl lídr Martin Matela (Motoristé). Heslem kandidátky Pro lepší Zlín je Zlín pro lidi, lidé pro Zlín. "Mezi občany už jsme nějakou dobu a zjišťujeme jejich nálady, úvahy, názory, komunikujeme preferovaná řešení a tuto formu kontaktní kampaně hodláme zintenzivnit nyní, tedy poslední měsíc před termínem komunálních voleb," uvedl lídr Radek Košatka (PRO).

Ve Zlíně se utká devět politických subjektů, stejně jako před čtyřmi lety. Hnutí ANO tehdy získalo 31,97 procenta hlasů a 14 mandátů v 41členném zastupitelstvu. Druhý skončil Zlín 21 se sedmi mandáty, třetí ODS získala sedm křesel, čtvrtá SPD čtyři. Tři zastupitele má stejně jako KDU-ČSL a TOP 09 i hnutí STAN, které bylo šesté, a Piráti, kteří byli na sedmém místě. Hnutí ANO vytvořilo ve Zlíně koalici s ODS, lidovci a Piráty, v opozici jsou hnutí Zlín 21, SPD a STAN.

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