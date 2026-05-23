V zámeckém parku v Buchlovicích se příští týden sejdou sekáči trávy

V zámeckém parku v Buchlovicích na Uherskohradišťsku se v neděli 31. května po roce opět sejdou folklorní pěvecké soubory. Lidoví zpěváci a zpěvačky v krojích dorazí s kosami a v časných ranních hodinách posečou tamní louky. Setkání pojmenované Kosecké písně zpestří snídaně v trávě a soutěž o nejlepšího sekáče i sekáčku. Za pořadatele z Folklorního studia Buchlovice to ČTK sdělil Michael Lapčík.
Ranní kosení trávy z luk a pastvin má dávnou tradici. "Za starých časů muži každoročně na konci května odešli na delší čas ze svých domovů, aby sklidili úrodu z luk a pastvin. Sekáči na loukách i přespávali a sekli za ranní rosy, kdy je tráva ještě křehká. Kosecké písně každý rok vrací tento vjem ranního rozbřesku se zpěvem ptáků, zvukem kutí kos a nenapodobitelnou vůní pokosené louky i všech padlých květů srovnaných v pokosech," uvedl Lapčík.
Kosecké písně začnou okolo 04:30 kutím kos. Na jejich 29. ročníku očekávají organizátoři nejméně 16 mužských a ženských sborů. "Na celém dnu je nejkrásnější to, že není nijak sešněrovaný dramaturgií. Do poslední chvíle vlastně ani nevíme, kdo ze sborů a soutěžících tentokrát dorazí. Všechno je spontánní a plynoucí v jakési původní, přirozené poloze starých časů, kdy kosení luk za rozbřesku bylo běžnou pracovní rutinou," řekl vedoucí Folklorního studia Buchlovice Jiří Raštica.
Při soutěži v kosení pro muže i ženy, která začne v 07:00, posuzuje komise zejména kvalitu strniště, pravidelnost uložení pokosu, estetiku sekáčova pohybu a upravenost jeho kroje. Soutěžících bývají obvykle desítky. Sekáči by měli dorazit z různých koutů České republiky, mimo jiné od Šumavy, ze Strakonic nebo z Orlických hor. "Začátek letošního jara byl velmi suchý, tak jsme měli obavy o kvalitu trávy. V zámecké zahradě je ale tráva udržovaná a snad pomůže i deštivější počasí posledních dní," doplnil Raštica.
K dokreslení atmosféry přispívá snídaně v trávě, kterou hostům podávají tanečnice folklorního studia. Menu je tradiční, tvoří ho chleba namazaný vaječnou škvařeninou, tedy pokrmem z vajíček a špeku. Podle organizátorů na ni padne zhruba 500 vajec, deset kilogramů špeku a deset kilogramů cibule. Pokrm připraví kuchařky z buchlovické základní školy.
Akci časně ráno každoročně přihlíží několik stovek diváků. Vstupné je 120 korun, sekáčky, sekáči a krojovaní mají vstup zdarma.