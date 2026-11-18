Ve zlínské Zikmundově vile je k vidění výstava připomínající spisovatele Ludvíka Vaculíka a letošní sté výročí jeho narození. Prostřednictvím archivních fotografií, dokumentů a osobních vzpomínek nabízí pohled na jeho život, tvorbu i přátelství s Miroslavem Zikmundem a dalšími osobnostmi spojenými se Zlínem, sdělila ČTK ředitelka Nadačního fondu Zikmundova vila Dagmar Výlupková. Výstava Ludvík Vaculík – Kořeny, slova, přátelství potrvá do konce prosince. Doplní ji setkání a beseda s Vaculíkovými syny, která se uskuteční 25. listopadu.
Rodák z Brumova-Bylnice na Zlínsku Ludvík Vaculík (1926 až 2015) patřil k výrazným osobnostem české literatury a společenského života druhé poloviny 20. století. Byl autorem románů Sekyra a Český snář, manifestu Dva tisíce slov i signatářem Charty 77 a zakladatelem samizdatové Edice Petlice.
"Výstava představuje Ludvíka Vaculíka nejen prostřednictvím jeho literárního a občanského působení, ale také skrze osobní vztahy, rodinnou paměť a místa, k nimž se vracel. Právě Zikmundova vila je jedním z nich. Dochované fotografie a vzpomínky nám umožňují nahlédnout na jeho osobnost v prostředí, které bylo součástí jeho skutečného života," uvedla Výlupková.
Výstava se věnuje dětství v Brumově i dospívání v baťovském Zlíně, přibližuje také jeho literární tvorbu, další část se zaměřuje na svobodu slova, občanské postoje a nezávislé vydávání literatury za normalizace. Nechybí připomínka Vaculíkova přátelství se zlínskými osobnostmi, například cestovateli Miroslavem Zikmundem a Jiřím Hanzelkou. "Jejich spolupráci dokládá například samizdatové vydání cestopisu Hanzelky a Zikmunda Cejlon, ráj bez andělů (1975), které vzniklo ve spolupráci s Ludvíkem Vaculíkem v rámci Edice Petlice. Zikmundova vila byla zároveň místem přátelských setkání, rozhovorů, předčítání fejetonů i společného zpěvu," dodala Výlupková.