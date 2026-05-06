Val. Meziříčí chystá zákaz ohňostrojů, výjimku by měly mít silvestrovské oslavy

Valašské Meziříčí na Vsetínsku chystá zákaz ohňostrojů. Zastupitelé města vyhlásili záměr na vydání nové obecně závazné vyhlášky o zákazu odpalování pyrotechnických výrobků na území města a jeho místních částí, sdělil dnes ČTK mluvčí radnice Jakub Mikuš. Jedinou výjimkou by měly být silvestrovské oslavy.
Loni v prosinci začala platit úprava zákona, která vymezuje zóny, v nichž se odpalování ohňostrojů zakazuje. "Ta už dnes omezuje používání pyrotechnických výrobků s výjimkou kategorie F1 na velké části území našeho města včetně místních částí. Proto jsme se na jejím základě, a také vzhledem k množství podnětů od občanů, rozhodli pro celoroční regulaci ohňostrojů ve Valašském Meziříčí," uvedl starosta Robert Stržínek (ANO).
"Jediná výjimka z nové vyhlášky se bude vztahovat na tradiční oslavy konce starého a příchodu nového roku, tedy silvestrovskou noc z 31. prosince na 1. ledna. Je to vstřícný krok nejen k našim sousedům a domácím mazlíčkům, které může tato forma oslav obtěžovat, ale také směrem k přírodě," uvedl starosta.
Město záměr na vydání nové vyhlášky o zákazu odpalování pyrotechnických výrobků a ohňostrojů konzultovalo i s ministerstvem vnitra. "Její konečnou podobu by měli zastupitelé schvalovat v červnu. Poté bude možné používat bez omezení pouze pyrotechniku kategorie F1, která smí být prodávána osobám starším 15 let. Jedná se o prskavky, bouchací kuličky či drobné fontánky. Ostatní druhy pyrotechniky F2, F3 a T1, petardy, římské svíce, rachejtle, budou zakázány. Výjimku budou mít jen ohňostrojové práce kategorie F4 nebo T2 prováděné profesionálními firmami, které však musí před samotným odpalováním získat pro danou akci a termín povolení od Báňského úřadu," uvedl mluvčí.
Zákaz odpalování pyrotechnických výrobků a provádění ohňostrojů ve městě schválili na konci loňského roku také zastupitelé Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku. Platí od letošního 15. ledna. Výjimku mají oslavy konce roku.