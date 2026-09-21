Val. Meziříčí je závislé na teplu od Dezy, opozice chce prověřit další možnosti

Autor: ČTK
  13:10aktualizováno  13:10
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Zdražením tepla ve městě se dnes zabývali zastupitelé Valašského Meziříčí na Vsetínsku. Městská společnost CZT navýšila od září zálohy za teplo zhruba o 18 procent z 1092 korun za gigajoul na 1295 korun, aby předešla nedoplatkům. Tepelnou energii do CZT dodává valašskomeziříčská chemička Deza, která navýšila ceny kvůli rostoucím cenám plynu na světových trzích, zejména kvůli konfliktu na Blízkém východě. Chemička Deza je součástí holdingu Agrofert. Opoziční zastupitelé poukázali na to, že Deza neměla zafixované ceny plynu i na to, že město je na dodávkách od Dezy závislé a nemá alternativu. Chtějí prověřit jiné možnosti.

Generální ředitel Dezy Daniel Hruška dnes zastupitelům řekl, že společnost stanovuje ceny tepla podle skutečných nákladů. Pro daný rok se vždy dělá kalkulace v předchozím roce a loni nikdo neočekával, že cena plynu výrazně vzroste, což se stalo po útoku na Írán. Loni ceny plynu klesaly a podle Hrušky nemělo smysl je zajišťovat. Zajištění ceny pro účely CZT je podle Hrušky teoreticky možné. "Najít okamžik, kdy je vhodné cenu zajistit, aby to nebylo nevýhodné, není jednoduchá věc," uvedl Hruška. Dodávky pro CZT činí asi osm až devět procent produkce tepla Dezy.

CZT Valašské Meziříčí odebírá od Dezy teplo ve formě páry. Teplo převádí CZT do horké vody, která horkovodní soustavou vytápí a ohřívá vodu pro odběratele, putuje do 5600 bytů, také městských mateřských a základních škol nebo na radnici.

Starosta Robert Stržínek (ANO) uvedl, že z dlouhodobého hlediska jsou ceny tepla pro obyvatele města výhodné. Byly dva výkyvy cen, v roce 2022 a letos. "Nejsme v situaci, že bychom za teplo platili více než ostatní města. Z dlouhodobého hlediska máme teplo za srovnatelnou konkurenční cenu," uvedl starosta. Kdyby město od Dezy odebíralo méně tepla, cena by se zvýšila, protože by bylo třeba dále platit fixní poplatky. "Je možné se od Dezy odstřihnout a přepnout se na jiného dodavatele, je to ale nevratný krok," uvedl starosta. Parovod by byl po roce neužívání nefunkční. Případné vybudování vlastního zdroje tepla pro město je otázkou finanční i environmentální, uvedl starosta.

Opoziční zastupitel Miloš Skýpala (KDU-ČSL) poukázal na to, že město má jediný zdroj tepla pro tisíce domácností a školy, což mu nepřijde bezpečné. "Spokojeně odebíráme od jednoho zdroje, aniž bychom se snažili mít alternativu," uvedl zastupitel. Závislost města by se podle něj měla zmenšit. Zastupitelé dnes schválili bod, ve kterém pověřují radu vypracovat studii o možném zapojení dalších zdrojů tepla.

Odhad letošní ceny tepla, která bude známá po vyúčtování na konci roku, je kolem 1300 korun za gigajoul. U průměrného bytu se po zvýšení nákladů odhaduje nárůst ceny přibližně o 4000 korun. "Letos zřejmě nebudeme vracet, jak jsme měli rok co rok přeplatky a zákazníci na to byli zvyklí," uvedl jednatel CZT Josef Gába. Zdražovat podle něj pravděpodobně budou i další dodavatelé tepla v regionu.

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