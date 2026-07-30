Valašské Klobouky budou hostit festival Setkání muzikantů v Bílých Karpatech

Valašské Klobouky na Zlínsku budou hostit hudební festival Setkání muzikantů v Bílých Karpatech. Uskuteční se od 7. do 9. srpna. Pódium bude patřit kapelám, souborům i sólovým interpretům, zatímco okolní náměstí v sobotu zaplní gastrostánky se specialitami světových kuchyní, sdělila dnes ČTK mluvčí radnice Lenka Zvonková.
"Letos se Setkání muzikantů pyšní hned dvěma hlavními hvězdami, které přijaly pozvání, aby s námi oslavily 670 let od udělení městských práv Valašským Kloboukám. V pátek dostane celé Masarykovo náměstí do varu skvělý David Koller a v sobotu scénu svou neobyčejnou energií rozproudí Bára Poláková," uvedla ředitelka Kulturního a vzdělávacího střediska Valašské Klobouky Magdalena Raková. Na festivalu zazní folkmetal, melodický powermetal, rock, šanson, balkánské a reggae rytmy i swing jazz.
Gastrofestival bude v sobotu odpoledne v horní části náměstí. Lidé budou moci ochutnat vietnamské, gruzínské, thajské, slovenské či belgické pokrmy, nebudou chybět moravská vína, pivo, káva, zmrzlina či makronky. "Spojovacím bodem gastro- a hudební části bude opět soutěž Valašský frgál, která vyzve dobrovolníky z publika k poměření sil v pojídání této krajové dobroty," uvedla Raková.
V neděli zazní lidové písničky. Program zahájí ve 13:00 soubor Laštověnka, který se věnuje obnově písní z Valašska. "U lidové muziky zůstaneme i s dechovými hudbami Dúbravanka, Valaška a Žadovjáci. A těšit se můžeme také na autentický slovenský temperament, se kterým scénu rozehraje a roztančí folklorní skupina Kýčer," uvedl místostarosta města a kapelník Valašky Jaroslav Baloušek (BEZPP za Valašské Klobouky – Město pro život).