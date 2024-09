Voda je letos zaplavila už dvakrát. V Kloboukách se teď obávají víkendu

Klobouky očekávají jinou situaci než při bleskových povodních letos v červnu. Jsou navíc obcí s rozšířenou působností, a tak se připravují na to, že budou pomáhat i okolí.

Už od úterý sledují předpovědi, každé ráno mají informace o předpokládaném úhrnu srážek, dostávají zprávy z krajské povodňové komise. „Kraj zprovoznil i aplikaci, kde jsou aktuální modelace nasycení terénu, srážek, radaru. Informací tedy máme dost,“ popisuje v rozhovoru Bělaška.

Jak se na následující hodiny a dny dívají obyvatelé?

Vnímají to hlavně ti, kteří byli v červnu zasaženi. Jsou samozřejmě nervózní, volají si o pytle s pískem. My si to ale vždycky vyhodnocujeme, nechceme šířit paniku. Chceme, aby všichni věděli, že jsme tady pro ně, chceme jim dát jistotu.

Starosta města Valašské Klobouky Josef Bělaška po bleskové povodni v červnu 2024.

Máte detailnější zprávy o tom, jak silný bude déšť na vašem území?

Sledujeme předpovědi a modely a zatím to vypadá, že to nejhorší přijde v sobotu. Teď je situace klidná, ve čtvrtek u nás pršelo, teď v pátek ráno prší silněji, ale občas to ustává. Zatím to tedy není špatné. A vzhledem k tomu, že se předpověď netýká jen nás, tak jsme také vyslali ke Zlínskému kraji nabídku, že můžeme poslat naši techniku, materiál a podobně tam, kde bude potřeba. Sami jsme ale v pohotovosti a bdělosti, protože nikdy nevíte, jak se počasí změní.

Podle toho, co víte, může se opakovat situace z června?

To bylo něco úplně jiného. To byly bleskové záplavy, kdy se během pár minut zvedla hladina vody. Teď jsme informovaní, od úterý se na to připravujeme, už zasedala povodňová komise, máme rozdělené úkoly, komunikujeme. Navíc, tehdy to byla jen záležitost Klobouk, teď se připravujeme v rámci celého území obcí s rozšířenou působností, které pod nás spadají.

Takže by se nemělo stát, že voda se do Klobouk přižene z okolních kopců?

Je to počasí a může nás vyvést z omylu, ale spíše to vypadá, že se budou zvedat hlavní toky, jako je Brumovka, Vlára a další naše potoky. Problematická může být řeka Smolinka ve Smolině a Mirošově, protože nemá vyčištěné koryto. Slabé místo je i v Jestřabí a samozřejmě Vlára.

Jak tedy budete obyvatele ochránit?

Máme nastavený systém povodňových hlídek, které budou riziková místa objíždět a sledovat. Je připravená těžká technika, lidé jsou připravení. Máme pod sebou dvacet obcí, takže intenzivně komunikujeme se všemi starosty, zřídili jsme kontaktní linku, kam mohou všichni obyvatelé volat, informovat se, dávat nějaké své požadavky, které se snažíme vyřešit. Chceme jim ulehčit práci. Pokud se někdo obává, že by voda mohla vniknout do domu a žádá pytle s pískem, tak to vyhodnotíme. Chceme je dávat hlavně na místa, kde jsme měli problémy v červnu. Máme ale zásobu pytlů, je připravená jednotka dobrovolných hasičů, kteří pytle do hodiny případně přivezou, když někde vznikne problém.

V červnu voda u vás zatopila desítky sklepů, ucpala kanalizaci a poničila chodníky i silnici. Už jste sečetli škody?

Souhrn je v nižších milionech korun a budeme žádat ministerstvo pro místní rozvoj o náhradu škod. Opravili jsme pěšinky, prohloubili jsme suché poldry, vyčistili jsme prostupky a zabezpečili místa, která byla poničená, aby se po nich dalo jezdit. Ale jinak je to dlouhodobá záležitost, není možné udělat hned nové poldry, opravit most nebo komunikaci.