Valašské Klobouky nadále povede starosta Josef Bělaška (Klobučané společně)

Valašské Klobouky na Zlínsku nadále povede starosta Josef Bělaška, který byl stejně jako před čtyřmi lety lídrem uskupení Klobučané společně. Post místostarosty města bude nadále zastávat Jaroslav Baloušek (Valašské Klobouky – Město pro život), sdělila dnes ČTK mluvčí radnice Lenka Zvonková. Ustavující zastupitelstvo města bylo v úterý.
V městské radě usednou za uskupení Klobučané společně také Jiří Dohnal, Pavel Hrabina a Martin Janík, dále Michal Šuchma (Klobučani sobě) a Vojtěch Trčka (KDU-ČSL).
"Děkujeme všem občanům a zastupitelům za projevenou důvěru. Čeká nás spousta práce, máme rozpracovanou řadu projektů a stojí před námi nové výzvy, které chceme se vší zodpovědností realizovat. Máme společný cíl – aby Valašské Klobouky byly i nadále hrdým, moderním a pro své obyvatele stále příjemným městem pro spokojený život," uvedl Bělaška.
Výhodou města se zhruba 5000 obyvateli je podle něj silný komunitní život. "Působí tu spousta šikovných lidí, kteří utvářejí bohaté kulturní a společenské dění nejen pro naše obyvatele, ale i pro návštěvníky města. Jedna z našich priorit je proto stálá a intenzivní podpora spolkové a komunitní činnosti," uvedl Baloušek.
Komunální volby ve městě vyhrálo uskupení Klobučané společně, získalo 29,84 procenta hlasů a osm křesel v jednadvacetičlenném zastupitelstvu. Čtyři mandáty má Impulz pro Klobouky, po dvou křeslech Změna 2026 Valašské Klobouky, Valašské Klobouky – Město pro život i KDU-ČSL. Jeden mandát mají uskupení Klobučani sobě, Volte Klobouky a Klobouky vpřed.
Ustavující zastupitelstva se budou ve Zlínském kraji konat například ve čtvrtek v Luhačovicích na Zlínsku, příští týden v pondělí ve Vsetíně, Valašském Meziříčí a Rožnově pod Radhoštěm, ve čtvrtek v krajském Zlíně.