Petice i pochod. Obyvatelé Valašského Meziříčí se bouří proti rušení porodnice

Jana Fuksová
  12:02aktualizováno  12:02
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Nemocnice Agel ve Valašském Meziříčí (září 2023)

Nemocnice Agel ve Valašském Meziříčí (září 2023) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Nemocnice ve Valašském Meziříčí. (září 2023)
Nemocnice ve Valašském Meziříčí (září 2023)
Nemocnice Valašské Meziříčí
Nemocnice ve Valašském Meziříčí (září 2023)
6 fotografií
Společnost Agel, která provozuje nemocnici ve Valašském Meziříčí, začala výrazně omezovat provoz dětského oddělení a porodnice. Místní se obávají, že budou následovat další oddělení. Plánují protestní pochod i vystoupení na zastupitelstvu. Vedení města pořádá ve středu 18. listopadu veřejnou debatu.

„Městem se šíří nepravdivé informace, tak jsme je chtěli vysvětlit. Pozvaný je i hejtman Zlínského kraje a také zástupci Agelu, aby na případné dotazy mohli odpovědět,“ zdůvodnil místostarosta Petr Nachtmann.

Radnice pořádá debatu ještě před zasedáním zastupitelstva. To bude projednávat návrh rozvoje nemocnice na následující dva roky a koná se v pondělí 23. listopadu v zasedací místnosti radnice.

„Tam by se ale nevešlo mnoho lidí. Proto jsme se rozhodli uspořádat předtím veřejnou debatu v kině, kde je více prostoru,“ vysvětlil místostarosta.

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Provozovatel nemocnice, společnost Agel, už v červenci přerušila provoz dětského lůžkového oddělení. Na začátku listopadu oznámila, že od poloviny prosince přeruší také provoz porodnice, dětského a novorozeneckého oddělení a dětské pohotovosti.

Tuto péči přitom měla garantovat na základě uzavřené smlouvy s městem až do roku 2035. Vysvětluje to klesajícím počtem porodů a nedostatkem personálu.

„Připadá nám, že radnice v tomto není rázná, měla by to důrazně řešit a už Agel finančně postihovat. Teď je to porodnice a dětské, příště to může být třeba interna,“ sdělil krajský zastupitel Roman Ramach, který bydlí nedaleko Valašského Meziříčí.

Maminky mají strach z porodů v sanitce

Ve městě se za zachování lékařské péče chystá veřejný pochod na čtvrteční odpoledne a mezi obyvateli i na sociální síti koluje petice Zachraňme porodnici ve Valašském Meziříčí. Je pod ní více než 900 podpisů.

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„Ozývají se mi maminky, mají strach. Obzvlášť ty z okolních obcí mají obavy z delší dojezdové vzdálenosti porodnice. Člověk nikdy neví, co se může stát, bývají překotné porody, kdy rozhodují minuty. Ženy se bojí, že budou rodit v sanitce, budou zatěžovat policii kvůli provozu na silnicích a podobně,“ přiblížila Dominika Mandziuková, která pochází ze sousedního Moravskoslezského kraje a několikrát rodila ve Valašském Meziříčí.

Je také organizátorkou pochodu. „Ženy se v porodnici v Meziříčí cítily jako doma, nebraly to jako nemocnici, věřily personálu,“ doplnila.

Petice žádá projednání alternativ

V petici organizátoři požadují zachování porodnice a novorozeneckého oddělení, veřejné projednávání plánovaných změn, zveřejnění konkrétních důvodů a vyhodnocení jejich dopadu na dostupnost a bezpečnost péče, projednání všech alternativ a písemné vyjádření Agelu k požadavkům petice.

Nemocnice Agel ve Valašském Meziříčí (září 2023)
Nemocnice ve Valašském Meziříčí. (září 2023)
Nemocnice ve Valašském Meziříčí (září 2023)
Nemocnice Valašské Meziříčí
6 fotografií

„Žádáme, aby se o budoucnosti tak důležité zdravotnické služby rozhodovalo transparentně, s respektem k rodinám a s ohledem na potřeby obyvatel regionu,“ píší organizátoři.

Veřejná debata města začíná v kině Valmez v 17 hodin. Pochod je naplánovaný na čtvrtek 19. listopadu od 15 hodin, pak vyrazí od radnice k nemocnici.

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