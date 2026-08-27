Valašské Meziříčí chce příští rok začít stavět nový skatepark

Valašské Meziříčí na Vsetínsku chce příští rok začít stavět skatepark. Vznikne na místě bývalé železniční vlečky. ČTK to dnes sdělil mluvčí radnice Jakub Mikuš. Do konce roku chce město získat stavební povolení, poté vyhlásit soutěž na dodavatele a ve druhé polovině příštího roku začít stavět. Náklady budou v desítkách milionů korun.
Město koupilo pozemek mezi vlakovým nádražím a obchodním domem od Správy železnic a hledalo vhodné využití. "Jako nejlepší se nakonec ukázalo umístit do této lokality nový volnočasový areál s moderním skateparkem. Tento prostor je totiž v dostatečné vzdálenosti od bytových domů a zároveň v docházkové vzdálenosti od centra města," uvedl starosta Robert Stržínek (ANO). Město projekt konzultovalo s odborníky i zástupci místní skateboardové scény.
"Díky sousednímu zámeckému parku se nabízí propojení celé řady volnočasových aktivit. Počítáme s tím, že na ploše zhruba 8000 metrů čtverečních vznikne komplexní areál s širokou nabídkou vyžití pro rodiny s dětmi, mládež a samozřejmě také pro dospělé," uvedl starosta.
Radnice si nejdříve nechala zpracovat architektonicko-krajinářskou studii od ateliéru U/U Studio a poté projektovou dokumentaci. Správa železnic odstranila z prostoru bývalé vlečky nevyužívané koleje. "Zároveň jsme zde však ponechali některé původní industriální prvky, které chceme vhodně zapracovat do nového prostoru. Vzhledem k tomu, že předběžně počítáme s náklady v desítkách milionů korun, které by se však mohly soutěží na dodavatele ještě snížit, mělo by zde vzniknout sportoviště s určitým přesahem. I proto chceme v lokalitě zachovat stávající zeleň a současně ji citlivě doplnit," uvedla místostarostka Yvona Wojaczková (ANO).
Nový areál nabídne uživatelům velké množství překážek. Centrální plocha bude mít rozlohu zhruba 1200 metrů čtverečních, kterou doplní multifunkční plocha s malým dřevěným pódiem pro pořádání akcí. "Chybět nebude například ani parkourové hřiště a počítáme i s napojením na cyklostezku," uvedl místostarosta Petr Nachtmann (ODS). Počítá se také se zázemím, mobiliářem a hřištěm pro rodiny s malými dětmi.