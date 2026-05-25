Valašské Meziříčí či Vizovice otevřou před sezonou opravená koupaliště

Autor: ČTK
  9:08aktualizováno  9:08
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Zrekonstruovaná koupaliště před letní sezonou otevřou ve Zlínském kraji Valašské Meziříčí na Vsetínsku či Vizovice na Zlínsku. Opravuje se také venkovní bazén ve zlínských městských lázních, zjistila ČTK. Na hlavní sezonu se v kraji chystají také kempy.

V areálu koupaliště ve Valašském Meziříčí mají plavecký a rekreační bazén včetně dětského brouzdaliště novou nerezovou vanu. Jsou tam nové vodní atrakce i skluzavka, opravovala se i sluneční terasa s kabinou plavčíků. Přestavba stála více než 50 milionů korun. Koupaliště, které v sezoně navštěvuje přes 40.000 lidí, se lidem otevře 30. května.

Ve Vizovicích se před létem otevře zrekonstruované koupaliště u sokolovny. Nevyužívané bylo přibližně 20 let a areál chátral. Rekonstrukce se chystala dříve, ale kvůli covidové pandemii ji radnice odložila. Obnova bude město stát 38 milionů korun, jde o jednu z největších investic loňského a letošního roku.

Ve zlínských městských lázních stavbaři opravují venkovní bazén, hotovo bude podle plánu v létě. Kroměřížská radnice se rozhodla před sezonou vyměnit dlažbu okolo bazénů na venkovním koupališti Bajda. Do oprav koupaliště se před sezonou pustily i Otrokovice na Zlínsku, týkaly se výměny hydroizolační fólie bazénu a dalších úprav. Vstupné na otrokovické koupaliště i do areálu Štěrkoviště bude stejné jako loni. Senioři nad 75 let budou mít nově vstup do obou areálů zdarma, uvedla mluvčí otrokovické radnice Lenka Vaculová. Na koupališti dospělí zaplatí za celodenní vstupné 100 korun, děti a senioři 50 korun. Na Štěrkovišti bude základní vstupné 80 korun pro dospělé a 50 korun pro děti a seniory. Rekonstrukci koupaliště plánují například i Kunovice na Uherskohradišťsku.

Na letní sezonu se chystají také kempy v regionu. Například ve Velehradě na Uherskohradišťsku vzniká nový objekt se sociálním zařízením, sprchami a kuchyňkou. Kemp vlastněný obcí má tři části, stanovou louku, zázemí pro karavany a chatky. "Ve stanové části jsme dokončili sociální zařízení s venkovní kuchyní. Na podzim jsme vedle hlavní budovy začali stavět přízemní budovu, dřevostavbu se záchody, sprchami a kuchyňkou. Hotovo by mělo být v polovině června," řekl ČTK starosta Velehradu Aleš Mergental. Práce budou stát zhruba 14 milionů korun, obec dostala od Zlínského kraje dotaci 6,5 milionu korun.

Zájem o velehradský kemp roste. "Loni v srpnu jsme kvůli vysokému zájmu začali ubytovávat jen na základě rezervací. Pro letošní sezonu jsme spustili on-line rezervace na ubytování," uvedl starosta. Kemp loni v anketě Kemp roku 2025 zvítězil v kategorii nejoblíbenější malý kemp i nejoblíbenější kemp pro cyklisty. V celkovém pořadí kempů byl sedmý. Anketu pořádá portál Dokempu.cz.

