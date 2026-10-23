Valašské Meziříčí dál povede koalice ANO a ODS, starostou zůstane Stržínek (ANO)

Valašské Meziříčí na Vsetínsku dále povede koalice hnutí ANO a ODS. Jejich zástupci podepsali koaliční smlouvu, sdělil dnes ČTK mluvčí radnice Jakub Mikuš. ANO volby ve městě vyhrálo, v zastupitelstvu s 25 členy získalo 11 mandátů. ODS má čtyři mandáty. Starostou bude dále Robert Stržínek (ANO) a místostarosty zůstanou Yvona Wojaczková (ANO) a Petr Nachtmann (ODS). Hnutí ANO bude mít v radě města pět zástupců, občanští demokraté dva.
"Ustavující zastupitelstvo bude 9. listopadu. Na programovém prohlášení pracujeme, je to otázka několika týdnů," řekl dnes ČTK Stržínek.
"Máme před sebou spoustu rozpracovaných projektů, které chceme společnými silami úspěšně dokončit. Patří mezi ně například vybudování dopravního terminálu, parkovacího domu a dalších staveb na Křižanově pile, přestavba budovy K1 na bytový dům pro mladé rodiny s dětmi, pokračování Meziříčské náplavky v centru města či příprava bytových domů pro seniory na ulici J. K. Tyla," uvedl Stržínek.
Podle místostarosty a lídra kandidátky ODS Petra Nachtmanna byla dosavadní koaliční spolupráce smysluplná. "Přináší jasné výsledky, a proto v ní chceme pokračovat. Vedle již zmíněných projektů je naším cílem například také výstavba nové tělocvičny s parametry sportovní haly u ZŠ Křižná, vybudování parkovacího domu v ulici Poláškova nebo volnočasového areálu se skateparkem. Těch projektů je ale mnohem víc a rozhodně chceme, aby pokračovala také podpora sociální a zdravotní oblasti, sportování mládeže a další aktivity," uvedl Nachtmann.
V letošních komunálních volbách získali šest mandátů Nezávislí Provalmez s podporou STAN, lidovci mají čtyři mandáty.